TRIVAN NA REGIONALNOM SAMITU TRGOVINE: Četiri godine istorijskih rezultata m:tel-a
KOMPANIJA m:tel je, samo u posljednje četiri godine, uplatila oko 700 miliona KM u budžet, za donacije, sponzorstva i doprinose.
Dividenda isplaćena akcionarima porasla je sa 36 miliona KM u 2021. godini - kada zbog ograničenih sredstava nisu mogli biti isplaćeni svi akcionari, uključujući i najvećeg, Telekom Srbija - na čak 116 miliona KM u prošloj godini.
Na Regionalnom samitu trgovine, generalna direktorka m:tel-a Jelena Trivan istakla je da bi bez rezultata koje je kompanija ostvarila, društvena i ekonomska slika Republike Srpske bila znatno drugačija.
- Imam utisak da javnost nema realnu predstavu o tome koliko m:tel radi, koliko ulaže u društvo i koliko bi Republika Srpska bila drugačija bez nas - izjavila je Trivan. - Ne tražimo priznanja, ali činjenica je da bi stvarnost Republike Srpske, posebno u poslednje četiri godine, bila znatno drugačija bez naših rezultata.
Trivan je naglasila da je stanje u kompaniji, kada je došla na njeno čelo, bilo daleko lošije, a da su kašnjenja u plaćanju obaveza prema dobavljačima opterećivale celu privredu.
- Takvo kašnjenje je ozbiljno narušavalo likvidnost i stabilnost čitave privrede. Redovno izmirenje obaveza i otplata svih dugovanja u protekle četiri godine doprineli su ukupnoj privrednoj aktivnosti i poslovnom ambijentu - istakla je Trivan.
U zaključku, Trivan je istakla da je njen najveći profesionalni uspeh što je m:tel pokazao da jedna srpska kompanija može biti stub celog društva.
