JODŽIR NAPRAVIO DRAMU U KAMPU: Hoće da napusti Exatlon

31. 12. 2025. u 15:45

POZNATI influenser Jovan Radulović Jodžir napravio je dramu u Dominikanskoj Republici, kada je počeo da pakuje stvari u želji da napusti Exatlon.

ЈОЏИР НАПРАВИО ДРАМУ У КАМПУ: Хоће да напусти Exatlon

Foto: Informer

Jodžir je pred sam početak Exatlona, najpopularnijeg svetskog formata i televizijskog spektakla, čiji početak je najavljen za 7. januar u 21h na Informer TV, pobesneo što ne može da se čuje sa porodicom, iako je to znao i pre odlaska u Dominikansku Republiku.

Kako saznajemo, drama je počela kada je Jodžir tražio da pozove ženu i decu, međutim, to nije dozvoljeno nikom od takmičara kada uđu u kamp - strogo je zabranjen kontakt sa spoljnim svetom.

- Jodžir je krenuo da besni, počeo je da viče kako će da ide kući, odlepio je, počeo je da viče  kako to nije u redu. Besneo je, dok su ga drugi takmičari smirivali i tešili. Krenuo je da pakuje stvari, jer ne može da se ne čuje sa decom i ženom. Drama je malo trajala, ali se kasnije smirio i rešio je da ostane - kaže za Informer dobro obavešten izvor iz Dominikanske Republike.

Pevačica Katarina Ostojić Kaja oduševljena je svetski popularnim rijaliti formatom, koji je zaludeo mnoge poznate ličnosti u Srbiji, a koji uskoro počinje sa emitovanjem na Informer televiziji, kako je istakla njen favorit, za sada, je upravo Jodžir.

Šta je zapravo Exatlon?

Exatlon je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti format koji je osvojio publiku širom sveta. U pitanju je spoj vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla, u kome takmičari prolaze kroz ekstremne poligone i izazove.

Takmičenje se zasniva na fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti. Svaki poligon zahteva brzinu, snagu, koordinaciju i fokus. 

Ne postoje prečice - svaki poen se osvaja isključivo na stazi.

Takmičari su podeljeni u dva tima, a svaka trka donosi nove duele, eliminacije i preokrete. Publika iz epizode u epizodu jasno vidi ko napreduje, ko se bori sa sopstvenim granicama i ko pokazuje šampionski mentalitet.

Exatlon se snima u Dominikanskoj Republici, u zahtevnim prirodnim uslovima koji dodatno pojačavaju težinu takmičenja. Tropska klima, pesak, voda i kompleksni poligoni čine svaki duel pravim testom izdržljivosti.

Zašto je Exatlon poseban?

Exatlon nije samo borba za pobedu. To je format koji pomera granice, u kome opstaju samo oni koji su spremni da daju maksimum - fizički i mentalno. Svaka epizoda donosi novu priču, novi izazov i nove heroje.

Exatlon nije igra. To je test snage, brzine i karaktera.

PRVO OGLAŠAVANjE JODžIRA DA SA DOMINIKANE NAKON POVREDE: Otkrio da li će se takmičiti u rijalitiju Exatlon 

