OKRUŽNI SUD BANJALUKA POTVRDIO PRESUDU: Profesoru iz Kneževa 23 meseca zatvora

ZORAN Mitrović (57), nekadašnji profesor Srednjoškolskog centra u Kneževu, pravosnažno je osuđen na jednu godinu i 11 meseci zatvora zbog četiri krivična dela polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina.

D.Pozderović

Kako "Novosti" saznaju, Okružni sud u Banjaluci je kao neosnovane odbio žalbe Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i branioca optuženog i potvrdio presuda Osnovnog suda u Kotor Varoši od 17. januara 2025. godine.

Mitrović je proglašen krivim da je u sticaju počinio četiri krivična dela polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina i pravosnažno mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 23 meseca.

Pored kazne zatvora, izrečena mu je i mera bezbednosti - zabrana potpunog vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti profesora pri čijem obavljanju se ostvaruje neposredan kontakt sa decom, a obavezan je i da plati troškove krivičnog postupka.

S obzirom na to da je žrtva maloletna, ovaj postupak je bio zatvoren za javnost.

Prema ranijim informacijama iz istrage, žrtva je 16-godišnja učenica, a Mitrović je uhapšen sredinom septembra 2023. godine, nakon što je devojčica slučaj prijavila policiji.

O svemu je navodno postojao i video-snimak koji je tajno napravljen, a na kojem se vidi kako Mitrović prilazi devojčici u učionici, grli je i ljubi. Navedena obrazovna ustanova je odmah nakon prijave slučaja i hapšenja, suspendovala profesora.