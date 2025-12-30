OKRUŽNI SUD BANJALUKA POTVRDIO PRESUDU: Profesoru iz Kneževa 23 meseca zatvora
ZORAN Mitrović (57), nekadašnji profesor Srednjoškolskog centra u Kneževu, pravosnažno je osuđen na jednu godinu i 11 meseci zatvora zbog četiri krivična dela polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina.
Kako "Novosti" saznaju, Okružni sud u Banjaluci je kao neosnovane odbio žalbe Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i branioca optuženog i potvrdio presuda Osnovnog suda u Kotor Varoši od 17. januara 2025. godine.
Mitrović je proglašen krivim da je u sticaju počinio četiri krivična dela polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina i pravosnažno mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 23 meseca.
Pored kazne zatvora, izrečena mu je i mera bezbednosti - zabrana potpunog vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti profesora pri čijem obavljanju se ostvaruje neposredan kontakt sa decom, a obavezan je i da plati troškove krivičnog postupka.
S obzirom na to da je žrtva maloletna, ovaj postupak je bio zatvoren za javnost.
Prema ranijim informacijama iz istrage, žrtva je 16-godišnja učenica, a Mitrović je uhapšen sredinom septembra 2023. godine, nakon što je devojčica slučaj prijavila policiji.
O svemu je navodno postojao i video-snimak koji je tajno napravljen, a na kojem se vidi kako Mitrović prilazi devojčici u učionici, grli je i ljubi. Navedena obrazovna ustanova je odmah nakon prijave slučaja i hapšenja, suspendovala profesora.
Preporučujemo
NAJUSPEŠNIJA GODINA BIJELjINSKIH HUMANISTA: Dele pakete, novac, vaučere...
30. 12. 2025. u 07:02
VELIKA RADOST ZA BIJELjINSKE MALIŠANE: Uživali u igri, zabavi i pažnji
30. 12. 2025. u 06:58
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)