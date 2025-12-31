Politika

VUČIĆ GRAĐANIMA ČESTITAO NOVU GODINU: U narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalni političkim vestima!

В.Н.

31. 12. 2025. u 12:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije novogišnje praznike.

Foto: Tanjug

"Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalni političkim vestima. Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija!", naveo je Vučić na svom zvaničnom Iks profilu. 

