"NOVOSTI" SAZNAJU: Vučić razgovarao sa Vašingtonom, stiže dobra vest za Srbiju!

В.Н.

31. 12. 2025. u 15:51

KAKO "Novosti" saznaju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je upravo obavio važne razgovore sa Vašingtonom.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Вучић разговарао са Вашингтоном, стиже добра вест за Србију!

Foto Dragan Milovanović

Uskoro se očekuje objavljivanje dobre vesti za Srbiju!

