"NOVOSTI" SAZNAJU: Vučić razgovarao sa Vašingtonom, stiže dobra vest za Srbiju!
KAKO "Novosti" saznaju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je upravo obavio važne razgovore sa Vašingtonom.
Uskoro se očekuje objavljivanje dobre vesti za Srbiju!
Preporučujemo
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu
31. 12. 2025. u 17:25
"ŠTO SE NISU SUPROTSTAVILI?" Šešelj otkrio ko mora u zatvor zbog velike izdaje
31. 12. 2025. u 16:35
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)