VELIKA RADOST ZA BIJELJINSKE MALIŠANE: Uživali u igri, zabavi i pažnji

U dvorištu Dnevnog centra za dcu sa poteškoćama u razvoju pri JU Centar za socijalni rad Bijeljina, održan je novogodišnji humanitarni bazar „Advent srca“, koji je okupio veliki broj dece, roditelja i ostalih sugrađana u prazničnoj, toploj i vedroj atmosferi.

V Mitrić

Pod sunčanim nebom i u duhu predstojećih praznika, bazar je bio ispunjen osmesima, dječijom grajom i radošću. Posebnu čar događaju dali su mališani iz dnevnih centara i vrtića, koji su zajedno učestvovali u kićenju novogodišnjih jelki, druženju i zajedničkim aktivnostima, dok su Patrolne šape bile najveća atrakcija za najmlađe.

Izloženi su i prodavani novogodišnji i božićni ukrasi koje su sa mnogo ljubavi i truda izrađivala deca sa poteškoćama u razvoju, a sva prikupljena sredstva biće usmerena za organizovanje i realizaciju planiranih aktivnosti za korisnike Dnevnog centra u narednon godini.