SPAJIĆA POLICIJA ČUVA OD SOPSTVENOG NARODA! Knežević stigao sa Zećanima, premijer se krije

STANOVNICI Zete došli su ispred aerodroma Podgorica kako bi razgovarali sa premijerom Milojkom Spajićem, ali ih je tamo sačekala policija u opremi za razbijanje demonstracija.

Skupština Crne Gore

Oni su došli povodom informacije da Spajić danas navodno putuje u Beč.

- Želimo miran dijalog i razgovor sa premijerom i želimo da nam dozvolite da uđemo na zetski aerodrom. Ne želimo incidente, nasilno ponašanje ili pokušaj da probijamo na aerodrom - rekao je predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

On je zamolio policijskog službenika da kontaktira obezbeđenje premijera i da ga zamole da izađe i razgovara sa građanima.

Policajac mu je pojasnio da je pristup graničnom prelazu dozvoljen samo putnicima, na šta je Knežević kazao da ne žele da razgovaraju sa Spajićem unutar aerodroma, već da žele da on izađe i obrati se građanima.

Građani Zete su ranije danas blokirali saobraćaj na kružnom toku ka aerodromu, a policija im je blokirala prolaz ka gradilištu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, preneli su podgorički mediji.

Crnogorska policija je juče ušla na lokaciju na kojoj je planirana gradnja pogona za prečišćavanje vode kod Podgorice, čemu se Botunjani protive. Tom prilikom je privedeno 54 lica.

(Sputnjik)