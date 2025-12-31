OTPRAVNIK poslova Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji Daglas Dajkhaus čestitao je Rusima predstojeću Novu godinu.

arhiva

„Dragi prijatelji, srećna predstojeća Nova godina!“, poručio je on na ruskom u obraćanju objavljenom na Telegram kanalu američke ambasade.

Dajkhaus je u ime američkog naroda preneo iskrene čestitke ruskom narodu i poželeo im zdravlje, mir i prosperitet u novoj godini.

„Amerikanci i Rusi dele duboke korene u tradiciji istrajnosti, kreativnog duha i patriotizma. Te zajedničke vrednosti mogu poslužiti kao osnova za mirniju budućnost“, zaključio je on.

(Sputnjik)