NAJUSPEŠNIJA GODINA BIJELJINSKIH HUMANISTA: Dele pakete, novac, vaučere...

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

30. 12. 2025. u 07:02

Centar za socijalni rad i GO Crvenog krsta Bijeljina zajedno realizuju tradicionalnu novogodišnju i božićnu akciju, u okviru koje je danas započela podjela vaučera i paketa pomoći.

Foto:V.Mitrić

Ovogodišnja akcija je, prema prikupljenim prilozima u novcu i robi, najusješnija u poslednjih nekoliko godina. Prikupljeno je oko 20 000 KM, biće podeljeno 200 vaučera vrednosti od  70 KM , što omogućava korisnicima da samostalno nabave ono što im je najpotrebnije, dok je ostatak pomoći obezbeđen u robi.

Pored toga, Crveni krst Bijeljina je kroz akciju „Jedan slatkiš – jedno dete“ prikupio više od 1.500 paketića, koje će volonteri Crvenog krsta uručiti porodicama sa decom.

Cilj ove akcije je da se korisnicima omogući sloboda izbora i dostojanstvena podrška u zadovoljavanju svakodnevnih potreba.               

