OFK BEOGRAD IMA NOVOG PREDSEDNIKA! Doskorašnji trener "romantičara" na novom zadatku
Doskorašnji trener "romantičara" Simo Krunić imenovan je danas za predsednika OFK Beograda, saopšteno je iz kluba za Karaburme.
"OFK Beograd je dobio novog predsednika. Jednoglasnom odlukom Skupštine kluba, za predsednika je izabran Simo Krunić, dosadašnji trener i bivši fudbaler OFK Beograda. Simo Krunić na čelo kluba dolazi kao afirmisani sportski radnik, sa gotovo četiri decenije dugom fudbalskom karijerom. Kao jedan od najcenjenijih trenera u Srbiji, imao je ključnu ulogu u povratku OFK Beograda na veliku scenu, vodeći klub od trećeg ranga takmičenja do Superlige Srbije", objavljeno je na sajtu kluba.
Krunić je prethodno na klupi proveo tri godine i vodio tim na 96 zvaničnih utakmica.
"Poverenje koje mu je ukazano, rezultat je ne samo značajnih sportskih uspeha ostvarenih u poslednjim godinama, već i njegove snažne vezanosti za klub, kao i posvećenosti očuvanju tradicije, vrednosti i identiteta OFK Beograda. Imenovanje Krunića predstavlja važan korak u daljem razvoju kluba, uz jasnu ambiciju da OFK Beograd nastavi stabilan rast i afirmaciju kao moderan, organizovan i konkurentan fudbalski kolektiv, oslonjen na sopstveno znanje, snagu i viziju budućnosti. OFK Beograd ulazi u novu fazu sa predsednikom koji je već dokazao da zna kako da vodi klub, kako na terenu, tako i van njega, a sad i sa najodgovornije funkcije", zaključuje se u saopštenju.
Klub sa Kabarurme je prvi deo sezone Superlige završio na devetom mestu, sa dva boda manje od Radničkog iz Kragujevca i pozicije koja vodi u plej-of.
