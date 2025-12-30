ZAGONETNA SMRT U OKOLINI BIJELJINE I TASTAMENT OPET U TUŽILAČKIM RUKAMA: Naredba da se sve istraži

Mr Sabina Husejnagić, prvi zamenik Glavnog tužioca Okružnog javnog tužioca u Bijeljini, donela je rešenje o usvajanju pritužbe Milene Gajić i Božidara Gajića, na predhodno doneto rešenje o nesprovođenju istrage, pa se predmet dostvalja OJT Bijeljina na dalji rad.

Foto V Mitrić

Naredbom OJB Bijeljina, koja je doneta, na zaprepašćenje i iole upućenih, od 5. novembra, predviđeno je bilo da se neće da sprovodi istraga dvoje Gajića protiv R.Č. Z.M, , N.Š. i D.V.,“jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno delo nije krivično delo“.Odlukom prvog zamenika Glavnog tužioca OJT Bijeljina, sada se predmet ponovo „živ“ i ispostavilo se da predhodna tužilačka odluka baš „ne pije vodu“.

A, u rešenju tužiteljke Husejnagić stoji da su Gajići izjavili pritužbu u kojoj traže da se pokrene istraga po njihovoj krivičnoj prijavi, ukazuju na da činjenicu da se Č.R. lažno predstavljao kao unuk pokojnog Petra Gajića, Mileninog oca, Božidarevog brata iz sela Donje Čađavice, kod Bijeljine, dok su svedoci, prilikom sačinjavanja testamenta, lažno svedočili.Ukazuje se, navodi se u rešenju, da „postoji nagorela pidžama Petra Gajića kao i da nema dokaza gde se nalazilo telo pokojnika sve do momenta sahrane“.

-Takođe, osporavaju iskaz mrtvozornika, N.L. Š, „jer ne odgovara istini, te problematizuju činjeiču da je leš Petra Gajića zatečen u sobi potpuno nag -ističe se u najnovijem rešenju OJT Bijeljina. -Traži se saslušanje svedoka za koja smatraju da imaju relevantna saznanja, tvrde da je u kući Petra Gajića bio požar.Predložili su da se pritužba usvoji , predmdet vrati postupajućem tužiocu na dalji rad, radi donošenjea pravilne i zakonite tužilačke odluke.Osnovano se u podnetoj pritužbi ukazuje da se u predmetnoj naredbi o nesprovođenju istrage ostaje nejasno da li je u kući pokojnog Petra Gajića bio požar usled čega je preminuo, zašto je telo preminulog zatečeno nago, kao i gde se nalazilo telo pokojnika od momenta kada je preuzeto iz kuće, pa sve do sahrane.

Zbog svega toga, kako stoji u najnovijem rešenju tužilačkom, „valjalo je pritužbu usvojiti, pa sledom toga postupajućem tužiocu se izdaje obavezujuće upustvo da u daljem toku postupka pribavi podatak od nadležne Policijske stanice da li je bilo prijava požara na spornom području.

-Pored toga, potrebno je da se utvrdi gde je boravilo telo(u kojoj mrtvačnici) i koliko dugo, saslušati svedoke na koje se ukazuje u podnesenoj pritužbi, a na okolnostisaznanja u vezi predmetnog događaja i smrti Petra Gajića.Tužilac će, po potrebi, preduzeti i druge mere i radnje u cilju razjašnjenja i utvrđivanja svih činjenica na koje se ukazuje, kako podnesenom prijavom, tako i u dostavljenoj pritužbi -napisala je tužiteljka.

A,suđenje koje je započeto pre pre više od tri godine U Osnovnom sudu u Bijeljini stiglo je do Vrhovnog suda po tužbi Milene Gajić, kćerke Petra Gajića iz sela Čađavice kod Bijeljine, protiv mladog komšije, koji je, po tastamentu koji je prikazao sudu, jedini naslednik, dok drugim srodnicima, čak ni kćerki jedinici ne pripada ništa, a reč je o imovini vrednoj najmanje oko milion konvertibilnih maraka.

Kćerka, koja je na volšeban način, još pre 16 leta smeštena u psihijatrijsku kliniku, preko advokata Dušana Tomić, koji je jedini posećuje, traži da se poništi testament jer je "nezakonit pošto je mladi komšija predstavljen kao unuk pokojnika, mada nisu ni u kakvom srodstvu". .

-Muka ide na muku, beda na bedu, pa je tako, uz to, Milena u psihijatrijskoj bnolnici, bez ikakve sudske odluke, uz medicinsku dokumenatciju, koja je, kako smo dokazakli, potpuno sporna – priča Tomić. - Majka ju je ostavila kad je imala samo šest meseci i rasla je uz oca. Niko nije mogao da pomisli da će tako častan domaćin da obespravi kćerku jedinicu, koja i kad bi izašla iz bolnice ne bi imala gde, ukoliko predočeni testament bude sudski sproveden. Petar je kćerki ostavio, kako stoji u testamentu, samo zlatnu pločicu na ogradi seoske crkve, na kojoj je uz njegovo, upisano i njeno ime.

Pokojnikov srodnik je, prekjuče, pronašao u njivi krevet, na kom je, po svemu sudeći, kako ističe Tomić, život okončao tak domaćin iz Čađavice.

-Tražimo ekshumaciju, jer je problematično što, pored ostalog, zabranjeno bilo da se otvara sanduk sa pokojnikovim posmrtnim ostacima - priča Tomić. -Istražujemo i ugovor kod notara o nasledstvu, što je, već, pod velikim znakom pitanja.Pitanje je zašto je zapaljen krevet, pa bačen, a očekujemo da, konačno, dobijemo nalaz od pidžame, koju smo predali policiji.

Inače, očevidac, pokojnikov sestrić, kazao je je da je "ujak pronađen nag, mrtav u kući i da su iz pogrebnog preduzeća telo odneli u nepoznatom pravcu i ništa se o njemu nije znalo puna dva dana i dve noći".

-Odnekud je dovezen na groblje, uz zabranu da se otvori sanduk - svedočio je sestrić.

Postupak protiv protiv meštanina D.Č, za koga se ispostavilo da je jedini naslednik, pokrenuli su pokojnikov brat Božidar i kćerka Milena. Podneli su, još pre više od tri godine, krivičnu prijavu protiv petoro ljudi, "zbog osnovane sumnje da su prikrivali uzrok smrti, lažno svedočili, lažno se predstavljali radi sticanja protivpravne koristi i otuđenja tuđih stvari". Prijavom je obuhvaćena i mrtvozornica, zbog sumnje da je "zloupotrebila službeni položaj jer je izdala policiju zbog činjenice u kakvom je stanju zatečen 13. novembra u kući.

- Morala je da upiše u zapisnik, koji nije ni sačinjen, da je mrtvac nag i da postavi pitanje ko mu je skinuo odeću - ocenjuju pokojnikovi srodnici. - Prijavljen je i osumnjičeni pogrebnik, jer smo ustanovili da nema mrtvačnicu i da je negde morao da drži pokojnika dva dana i dve noći. Izjavio je prvo da je pokojnik bio u gradskoj mrtvačnici, a kada smo dobili potvrdu od ovdašnjeg groblja da to nije tačno, onda je rekao da ga je "odvezao u mrtvačnicu u Dvorove". Potom smo dobili informaciju da nikad nije bio tamo.

Obdukcija je utoliko važbanija, smatraju srodnici, jer je lekar, sudski veštak, pshijatar, potvrdio da "Petar nije umro od raka grla, kako piše u smrtovnici, jer ga je , deset dana pre smrti, pregledao i utvrdio da je operisan i da je bio nem."

Veštak je potvrdio da pokojnik zbog operacije grla i glasnih žica, nije mogao uopšte da govori. Međutim, ljudi koji su svedočili testamentu izjavili su da je Petar glasno rekao: "Ovo je moj testament i prihvatam ga kao svoj", što se smatra nemogućim. Sumnja se da su svedočili lažno radi ekonomske koristi.

Na sudu se ispostavilo da nije tačno, kako piše u testamentu, da je sačinjen u kancelariji advokata, nego u drugoj kancelariji, advokatove žene notarke.

- Već je izvesno da je lažna tvrdnja u testamentu da je "naslednik" unuk, a nije mu nikakav rod, lažno je da je mogao glasno da se izjasni i laž je da je sačinjen u kancelariji advokata - kažu srodnici.

Besmislica je, po rečima advokata Tomića, da je otac izostavio kćerku jedinici iz tastamenta, utoliko pre što na je crkvenoj ogradi u selu, Petar kao zadužbinar, uz svoju zlatnu ploču stavio i Mileninu.

- Da ju je smatrao nedostojnom, ne bi tražio da se zajedno postave pločice sa njenim i njegovim imenom. Sve, već, manje -više poznato, sada samo sledi sudski epilog i da se ispravi nepravda prema kćerki pokojnika, ali i da onaj ko je došao do nasledstva, pre svega koristeći što je ona u bolnici, objasni kako je postao jedini naslednik čemu se čitavo selo i cela Semberija i Majevica čude svih ovih godina -smatra Tomić.