KOMPLIKUJE SE: Partizan stopirao odlazak Tajrika DŽonsa, a ovo je razlog

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 12. 2025. u 15:53

PARTIZAN je upisao četvrti uzastopni poraz u Evroligi. Nakon pobede nad Crvenom zvezdom protiv crno-belih radovali su se Virtus, Žalgiris, Makabi i Valensija. Očekivao se transfer Tajrika Džonsa, ali će i to morati da sačeka.

КОМПЛИКУЈЕ СЕ: Партизан стопирао одлазак Тајрика Џонса, а ово је разлог

FOTO: M. Vukadinović

Dosta je rezultatskih, ali i organizacionih problema u Humskoj, zato je Tajrik Džons navodno stavljen na transfer listu, a za njegove usluge interesovali su se Olimpijakos, Dubai i Barselona. Grčki velikan bio je najbliže njegovom potpisu, a kako prenosi "Mocart sport" od transfera za sada neće biti ništa. 

Međutim, navodi se da Partizan ne dozvoljava Džonsu da ode. Zato što nisu pronašli adekvatnu zamenu. Pominjao se Kris Silva, ali će doskorašnji igrač AEK-a preći u Fenerbahče.

Rok za prelaske igrača iz jednog u drugi EL klub ističe 5. januara. Džons je bio u sastavu za meč sa Valensijom, iako je ulazio u konflikt sa navijačima crno-belih posle Makabija.

