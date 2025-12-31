MUK U MADRIDU! Kilijan Mbape povređen

Kilijan Mbape je povređen, potvrđeno je danas.

FOTO: Tanjug/AP

Kako su potvrdili brojni izvori, Mbape je doživeo povredu ligamenata kolena, ali nije ozbiljnije prirode, pa ga čeka pauza od oko tri sedmice.

To znači da će Francuz propustiti barem četiri utakmice, gostovanje Betisa na "Santjago Bernabeu", a potom i turnir Superkupa Španije, polufinale sa Atletiko Madridom 8. januara, kao i potencijalno finale sa Barselonom ili Atletik Bilbaom.

Po povratku iz Saudijske Arabije, Real Madrid dočekuje Levante 17. januara, potom i Monako 20. u Ligi šampiona.

U najboljem slučaju, Mbape će biti spreman za neugodno gostovanje Viljarealu 25. januara.

Mbape je najbolji igrač i strelac Real Madrida, tako da će njegov izostanak biti veliki udarac za tim Ćabija Alonsa.

On je ove sezone odigrao 24 utakmice, dao je 29 golova i dodao pet asistencija.

U njegovom odsustvu, napad će predvoditi brazilski tandem Vinisijus Žunior - Rodrigo, kao i mladi Gonzalo Garsija.