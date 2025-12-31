Fudbal

MUK U MADRIDU! Kilijan Mbape povređen

Новости онлине

31. 12. 2025. u 14:22

Kilijan Mbape je povređen, potvrđeno je danas.

МУК У МАДРИДУ! Килијан Мбапе повређен

FOTO: Tanjug/AP

Kako su potvrdili brojni izvori, Mbape je doživeo povredu ligamenata kolena, ali nije ozbiljnije prirode, pa ga čeka pauza od oko tri sedmice.

To znači da će Francuz propustiti barem četiri utakmice, gostovanje Betisa na "Santjago Bernabeu", a potom i turnir Superkupa Španije, polufinale sa Atletiko Madridom 8. januara, kao i potencijalno finale sa Barselonom ili Atletik Bilbaom.

Po povratku iz Saudijske Arabije, Real Madrid dočekuje Levante 17. januara, potom i Monako 20. u Ligi šampiona.

U najboljem slučaju, Mbape će biti spreman za neugodno gostovanje Viljarealu 25. januara. 

Mbape je najbolji igrač i strelac Real Madrida, tako da će njegov izostanak biti veliki udarac za tim Ćabija Alonsa. 

On je ove sezone odigrao 24 utakmice, dao je 29 golova i dodao pet asistencija.

U njegovom odsustvu, napad će predvoditi brazilski tandem Vinisijus Žunior - Rodrigo, kao i mladi Gonzalo Garsija. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELFINI SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu
Ostali sportovi

0 0

"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

31. 12. 2025. u 22:45

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

31. 12. 2025. u 22:20

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu