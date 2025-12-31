Politika

SANČEZ, ŠTAJNMAJER, MERC... Vučić primio čestitke od stranih zvaničnika povodom nastupajućih praznika

В.Н.

31. 12. 2025. u 14:59

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je nove čestitke stranih zvaničnika povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika.

Foto: Tanjug

Čestitke su uputili predsednik Savezne Republike Nemačke Frank-Valter Štajnmajer, kancelar Savezne Republike Nemačke Fridrih Merc, kao i premijer Kraljevine Španije Pedro Sančez, navodi se u saopštenju.

Predsedniku Vučiću praznike su čestitali i predsednik Republike Kipar Nikos Hristodulidis, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predsednik Republike Tadžikistan Emomali Rahmon, kao i predsednik Republike Sejšeli Patrik Herminije.

Predsedniku su čestitke stigle i od naslednog princa i premijera Kraljevine Bahrein Salmana bin Hamada el Halifa i Pape Lava XIV.

(Tanjug)

