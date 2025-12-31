SANČEZ, ŠTAJNMAJER, MERC... Vučić primio čestitke od stranih zvaničnika povodom nastupajućih praznika
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je nove čestitke stranih zvaničnika povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika.
Čestitke su uputili predsednik Savezne Republike Nemačke Frank-Valter Štajnmajer, kancelar Savezne Republike Nemačke Fridrih Merc, kao i premijer Kraljevine Španije Pedro Sančez, navodi se u saopštenju.
Predsedniku Vučiću praznike su čestitali i predsednik Republike Kipar Nikos Hristodulidis, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predsednik Republike Tadžikistan Emomali Rahmon, kao i predsednik Republike Sejšeli Patrik Herminije.
Predsedniku su čestitke stigle i od naslednog princa i premijera Kraljevine Bahrein Salmana bin Hamada el Halifa i Pape Lava XIV.
(Tanjug)
Preporučujemo
SREĆNA NOVA GODINA! Posle ponoći se oglasio predsednik Vučić (VIDEO)
01. 01. 2026. u 00:32
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)