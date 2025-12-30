BESPLATNA PRAVNA POMOĆ SRBIJE I SRPSKE: Svako ko je bio vlasnik imovine na području Federacije BiH, ima pravo upisa u katastar

SRBIMA koji su živeli na području današnje Federacije BiH i koji su u ratu proterani sa svojih ognjišta masovno je oduzeta imovina, kuće i zemlja i kao vlasnici su upisani Bošnjaci. To je deo strategije vlasti u Federaciji, koja je izmenila i zakonsku regulativu po kojoj ako se niko od predratnih vlasnika ne javi u svoje opštine, a opštine raspišu poziv da vlasnici prilože dokumenta da su vlasnici, ta iimovina momentalno prelazi u vlasništvo same opštine, kažu sagovornici "Novosti".

Mariana Regoje

Kako bi pomogli Srbima koji imaju imovinu u FBiH, Srpska i Srbija su pokrenule akciju pomoći. Otvorene su i Kancelarije za pravnu pomoć širom RS i Srbije gde ljudi mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. U Odboru za zaštitu prava Srba u FBiH ističu da se do sada javio znatan broj Srba kojima je bespravno i bez saglasnosti zauzeta zemlja.

Na spisku oduzete zemlje u Federaciji su mesta Borci i Bradina (Konjic), u selima Hrgar, Ripač, Pritoka, Lohovo i Doljani (Bihać), u selima Putovići i Ponihovo (Zenica), u selima Ošve i Misurići (Maglaj), u mestima Kondžilo, Dračići, Jehovina, Gornji Lučani (Kakanj), u selu Okruglica (Vareš) i u selima Mitrovići, Vukmanovići i Priluk (Zavidovići), mesta oko Sarajeva.

Srbi koji su se do sada javili Odboru za zaštitu prava Srba u FBiH, tvrde da su na srpskoj zemlji već napravljeni i objekti, kaže Đorđe Radanović, predsednik tog odbora. Prema njegovim rečima, proces harmonizacije zemljišnih knjiga sproveden je na 320 od postojećih 1.860 katastarskih opština u Federaciji.

- Proces harmonizacije nije započet tamo gde već postoje gruntovnice, a to su opštine Drvar, Grahovo i Glamoč, ali su počeli da uspostavljaju gruntovnice na području Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta - kaže Radanović.

Pomoć Srbije UPRAVA za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pruža institucionalnu posvećenost Srbije očuvanju prava i kulturnog jedinstva srpskog naroda u regionu, rekao je direktor te uprave Vladimir Kokanović. - Svako ko je imao vlasništvo nad određenom imovinom u Federaciji BiH sada ima puno pravo da se upiše u katastar. Upravo je tu naša uloga, da svim ljudima koje muči ta problematika pomognemo i da im ukažemo na pravnu nedoumicu - dodao je on.

Na području Federacije postoje 163 naselja, koja su pre rata bila srpska a danas su ostala nenaseljena i u ruševinama, što olakšava uzurpaciju zemlje rasprostranjene na 1.800 kilometara kvadratnih.

- Uprkos želji Srba da se vrate ili makar posete svoja ognjišta, oni od te namere odustaju iz straha ili kako bi izbegli sukobe. Uništavaju se pravoslavna groblja, postavljaju ploče da je prostor miniran iako nikada nije bio, sa namerom da bi sprečili Srbe da dođu - naglašava Radanović.

Republika Srpska je pokrenula i projekat "Imovina ima pamćenje" kako bi se ukazalo na brojne probleme sa kojima se Srbi u Federaciji susreću prilikom ostvarivanja svojih imovinskih prava. O tome svedoči i broj zahteva za povratak imovine, koji se u 2025. utrostučio u odnosu na prethodne godine.