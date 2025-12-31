"DOBRO ŠTO OVU GODINU ISPRAĆAMO SA OSMEHOM" Vučević: Ne postoji šansa da nam se u 2026. ponove scenariji iz 2025.

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je 2025. godina bila veoma teška i neizvesna, ali da je situacija u zemlji sada stabilnija, te da ne očekuje da će se u narednoj godini ponoviti scenariji iz godine na izmaku.

Foto V. Danilov

- Teška je godina, ali izlazimo za nijansu relaksiranije. I objektivno i subjektivno je teška godina. Ne bih voleo da nam se ikada išta ponovi što je bilo prethodne godine - rekao je Vučević za televiziju K1.

Ocenio je da su 2025. godinu obeležile teške teme - kako će biti, hoće li studenti polagati ispite, hoće li deca ići u školu, hoće li biti izbora ili nove vlade, kuda idemo...

- Dobro je što ovu godinu ispraćamo sa osmehom. Mislim da je nemoguće da se ponovi ono što je bilo 2025, iz više razloga. Ne mislim da će sve biti idealno, ali ne vidim da postoji šansa da će nam se tokom 2026. godine desiti ono što je 2025. godine - zaključio je Vučević.

On je ocenio da je dobro to što blokaderi ulaze na politički teren, koji je, kako je rekao, poznat i legitiman za političku borbu.

- Počinju da skupljaju potpise, prave očiglednu bazu sigurnog glasa, počinju da rade 'vrata do vrata' kampanje, počinju da prave kol centre. Sve ono što su nama zamerili kada smo radili, oni sada sa tim ulaze na čist politički teren. I to je dobro, za Srbiju je to dobro zato što ćemo imati jasnu političku situaciju - ocenio je Vučević.

Na pitanje da li ima ideju ko bi mogao da bude kandidat za predsednika ako se i predsednički izbori budu održavali 2026. godine, Vučević je rekao da nema te informacije, ali da ne mora nužno da znači da kandidat mora da bude iz redova SNS.

Govoreći o protestima studenata u blokadi i negativnom narativu koji je nametnut prema aktuelnoj vlasti i institucijama, Vučević je naglasio da je bilo izuzetno teško uspostaviti dijalog sa jednim delom populacije tokom 2025. godine.

Ukazao je da su društvene mreže dodatno zakomplikovale situaciju jer svako daje sebi za pravo da iznosi neistine i neargumentovano kritikuje i dodao da to nije problem samo u Srbiji već i u čitavom svetu.

- Napravljena je atmosfera da vi ne možete da se obratite jednom delu populacije. Kada vi dolazite iz neke političke opcije oni apriori neće da čuju. Mislim da su tu neki ljudi i neke organizacije spolja radile na postavljanju tih tvrdih neprobojnih zidova i da je bilo nemoguće postaviti neki vid komunikacije - naveo je Vučević.

Naveo je da je su predsednica Skupštine Ana Brnabić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozivali na dijalog još na početku 2025. godine, ali da nije bilo odgovora.

- Bilo je nekih opaski 'niste nadležni' i slično tome. Bilo je teško uspostaviti te kanale komunikacije - ponovio je Vučević.

Prema njegovim rečima, u Srbiji je u poslednjih godinu dana nametnut narativ da su političke stranke prevaziđene i da ni jedan pojedinac ne mora da poštuje zajednicu.

- Nametnuto je da vi imate samo individualna prava, a nema kolektivnih prava. Ako vam nešto ne odgovara možete da blokirate, protestujete, pljunete, opsujete i pretite, a da niko ne sme da reaguje protiv vas, jer bi vam ugrozili vaša ljudska prava i slobode. Napravljena je takva atmosfera da je sistem na klimavim nogama, globalno govorim - kazao je predsednik SNS.

Dodao je da društvenim mrežama upravljaju centri moći koji upravljaju i kapitalom.

- Oni se poigravaju, dok ljudi koji misle da su mnogo bitni i učestvuju u tim stvarima su čisti pijuni - pojašnjava Vučević.

Ističe da su blokaderi vlast u Srbiji kriminalizovali i dehumanizovali, ali da se ona trudi da predstavi svoje rezultate.

- Mi imamo pravo da politički uzvratimo udarac i kažemo ko sebi daje za pravo da priča o poštenju. Mi se kandidujemo, izađemo na izbore, nosimo odgovornost, imamo neki program, kažemo ko su ljudi, kakva je politička struktura i odgovaramo građanima - naveo je Vučević.

Sa druge strane, kako kaže, kod blokadera se ne zna ni šta je program, ni kakva je hijerarhija u njihovim redovima, ni ko su ljudi koji ih predstvljaju, kao ni ko ih organizuje.

- Ja znam koliko je teško da iznesete štandove u gradovima ili da organizujete neki skup ili neki događaj. To mora biti ozbiljna organizacija. Pa ne možete da pustite dve objave na društvenim mrežama pa se to sve desi ili se ljudi pojave - naglasio je Vučević.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NOVOGODIŠNjI TROBROJ "VEČERNjIH NOVOSTI"