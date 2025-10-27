SVEČANA SEDNICA UGLJEVIKA: Stigla i braća iz Srbije
ZA nas su uvek najvažniji ljudi, a ljudi našeg Ugljevika su poznati kao dobri i vredi domaćini i to je ono na šta smo najponosniji, poručio je načelnik Ugljevika Dragan Gajić na svečanoj sednici povodom krsne slave -Svete Petke Paraskeve.
Posebno je Gajić istakao da je ponosan na ulaganja u mlade istakavši cilj da oni svoj život, budućnost i porodice grade upravo u Ugljeviku.
- U vremenu punom izazova, Ugljevik je pokazao da ima stabilnost i snagu. Naša saradnja sa gradovima prijateljima, poput Loznice i Salzburga i drugih širom regiona potvrđuje da gradimo prijateljstva koja prevazilaze granice-kazao je Gajić.
Opštinska povelja uručena je Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini Ugljevik za dugogodišnji doprinos duhovnom, kulturnom i moralnom životu sugrađana
Povelju su medalje nagrađenima uručili su načelnik Ugljevika Dragan Gajić i potpredsednik Skupštine opštine Petar Radovanović.
Zlatne medalje “Filip Višnjić” uručene su najuspješnijim učenicima generacija.
Na svečanoj sednici besedio je akademik Jovan Delić na temu "Hramovi su tvrđave verskog i nacionalnog identiteta".
Svečanosti su prisustvovali predstavnici grada Loznica, opštine Beočin iz Srbije, kao i slovenačke opštine Kidričevo i predstavnici institucija Republike Srpske.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)