SVEČANA SEDNICA UGLJEVIKA: Stigla i braća iz Srbije

ZA nas su uvek najvažniji ljudi, a ljudi našeg Ugljevika su poznati kao dobri i vredi domaćini i to je ono na šta smo najponosniji, poručio je načelnik Ugljevika Dragan Gajić na svečanoj sednici povodom krsne slave -Svete Petke Paraskeve.

V Mitrić

Posebno je Gajić istakao da je ponosan na ulaganja u mlade istakavši cilj da oni svoj život, budućnost i porodice grade upravo u Ugljeviku.

- U vremenu punom izazova, Ugljevik je pokazao da ima stabilnost i snagu. Naša saradnja sa gradovima prijateljima, poput Loznice i Salzburga i drugih širom regiona potvrđuje da gradimo prijateljstva koja prevazilaze granice-kazao je Gajić.

Opštinska povelja uručena je Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini Ugljevik za dugogodišnji doprinos duhovnom, kulturnom i moralnom životu sugrađana

Povelju su medalje nagrađenima uručili su načelnik Ugljevika Dragan Gajić i potpredsednik Skupštine opštine Petar Radovanović.

Zlatne medalje “Filip Višnjić” uručene su najuspješnijim učenicima generacija.



Na svečanoj sednici besedio je akademik Jovan Delić na temu "Hramovi su tvrđave verskog i nacionalnog identiteta".

Svečanosti su prisustvovali predstavnici grada Loznica, opštine Beočin iz Srbije, kao i slovenačke opštine Kidričevo i predstavnici institucija Republike Srpske.