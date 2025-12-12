"ONI SU SVI LUDI" Sijarto opasno potkačio Rutea - "Ne stajte na put miru"

MAĐARSKA vlada pozvala je generalnog sekretara NATO Marka Rutea da prestane da podstiče ratne tenzije, saopštio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto, prenosi RTV.

FOTO: AP/Tanjug

On je naveo da su najnovije izjave Rutea jasan znak da su se svi u Briselu postrojili protiv mirovnih napora američkog predsednika Donalda Trampa.

- Ako je neko još sumnjao u to da li su svi u Briselu zaista poludeli, konačno se mogao uveriti nakon govora generalnog sekretara Natoa u Berlinu juče - naveo je mađarski ministar.

On je saopštio da je Rute izgovorio „neke oštre stvari“, poput „mi smo sledeće mete Rusa, koji bi mogli biti spremni da napadnu Nato za pet godina", i da je „bezbednost Ukrajine naša bezbednost“.

- Generalni sekretar Natoa nikada ranije nije koristio tako jake reči, ali ovo je jasan znak da su se svi u Briselu postrojili protiv mirovnih napora američkog predsednika Donalda Trampa - rekao je Sijarto.

Mađarski ministar je dodao da je ovom izjavom, generalni sekretar Natoa praktično zabio nož u leđa mirovnim pregovorima.

Sijarto je rekao da je Mađarska, kao članica Severnoatlantskog saveza, odbacila izjave generalnog sekretara, piše RTV.

- Bezbednost evropskih zemalja ne garantuje Ukrajina, već sam Nato. A Ukrajina se bori za sebe, a ne za nas - zaključio je Sijarto.

Generalni sekretar Natoa Mark Rute izjavio je juče u Berlinu da su članice Alijanse naredna meta Rusije, naglašavajući da Nato mora preduzeti sve mere kako bi sprečio veliki sukob i istakao da deo saveznika i dalje ne shvata ozbiljnost situacije niti hitnost jačanja odbrambenih kapaciteta.

(RTV)

