ANPR KAMERE U TREBINJU ZABELEŽILE 810 PREKRŠAJA: Novi video-nadzor postavljen na svim ulazima i izlazima iz grada

KAMERE za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka (ANPR) u okviru novog video-nadzora u Trebinju u protekla dva meseca registrovale su 810 saobraćajnih prekršaja, a najčešći su neregistrovano vozilo i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

D. Curać

Sistem sa 47 kamera postavljen je na svim ulazima i izlazima iz grada, kao i na raskrsnicama koje su označene kao najkritičnije kada je reč o saobraćajnim prekršajima.

- Glavni cilj ANPR kamera je prevencija i zaštita lične bezbednosti, kao i imovine svih građana. One su alat koji subjektivni osećaj bezbednosti podiže na viši nivo - naveli su iz Policijske uprave Trebinje.

Kako dodaju, pristup snimcima je strogo kontrolisan, podaci su zaštićeni, a svi protokoli u skladu su sa zakonima koji štite privatnost i prava građana.

Međutim, postavlja se pitanje da li ovakve kazne i visoki tehnički standardi zaista doprinose većoj bezbednosti u saobraćaju. Naime, u okolini Trebinja, ali i širom Hercegovine, sve češće se beleže saobraćajne nesreće sa teškim posledicama. Građani i stručnjaci ukazuju da je putna infrastruktura već godinama najveća boljka ovog kraja.

Kazne POLICIJA upozorava vozače da su dužni da na vreme produže registraciju vozila. Ukoliko je registracija istekla do 30 dana, predviđena je kazna od 100 KM i jedan kazneni bod. Za kašnjenje duže od mesec dana kazna je 400 KM, dva kaznena boda i dvomesečna zabrana upravljanja vozilom. Za nekorišćenje pojasa predviđena je novčana kazna uz jedan kazneni bod.

I dok kamere evidentiraju prekršaje i pune budžet, ostaje otvoreno pitanje da li će njihovo prisustvo značajno smanjiti broj udesa ili je ključno da se konačno uloži u modernizaciju saobraćajnica koje su najopasnija tačka na putnoj mapi Hercegovine.