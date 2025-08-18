PRVA REAKCIJA DODIKA NAKON OSTAVKE VIŠKOVIĆA: Predsednik Srpske jednu stvar posebno istakao (FOTO)

"MI smo jedinstveni i nastavljmo dalje da radimo ovo je jedan od ključnih trenutaka i zahvalan sam Radovanu Viškoviću na saradnji koju smo imali", rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

"Višković je nesumnjivo beležio jedan period i zahvalan sam. Za razliku od mnogih očekivanja nismo imali nikakvu aferu", rekao je Dodik na konferenciji.

Dodik je naveo da žele da Vlada Srpske dobije novi demokratski legitimitet.

"Da može odgovoriti na izazove koje trenutno očekujemo. Ova Vlada je učinila sve da ekonomski život u gotovo nemogućim okolnostima funkcioniše", kaže Dodik.

Predsednik Srpske naveo je da je Vlada Srpske bila jedinstvena i deo političke strukture vlasti u Republici Srpskoj.

Mi smo jedinstveni i nastavljamo dalje da radimo. Ovo je jedan od ključnih trenutaka i zahvalan sam Radovanu Viškoviću na saradnji koju smo imali. Višković je nesumnjivo obilježio jedan period u kojem nismo imali nikakvu aferu.



— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 18, 2025

"Vlada je davala odgovore i bila hrabra. Vlada vođena Radovanom Viškovićem nije ostavila nijedno pitanje na koje nije odgovoreno shodno trenutku u kome smo se nalazili", rekao je Dodik.

Radovan Višković, dosadašnji premijer Republike Srpske podneo je ostavku i to je potvrdio na konferenciji za novinare u Palati Republike, te naveo da se bira nova Vlada Republike Srpske.

Radovan Višković u drugom je mandatu bio premijer, a poznato je da je drugi mandat i bio ograničen na dvije godine.

Podsećamo, Višković je na poziciji predsednika Vlade Republike Srpske od 2018. godine.