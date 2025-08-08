TRAMPOV BIVŠI SAVETNIK PROGOVORIO O DODIKU, PA SE OBRATIO AMERIKANCIMA: Globalisti mrze hrišćane i sve one koji se bore za svoj narod

UDRUŽIVANjE snaga sa jakim nacijama i jakim liderima, poput poput predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, moglo bi da odbije globaliste koji žele propast svih nas, poručio je Majkl Flin, penzionisani američki general i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost u prvom mandatu Donalda Trampa.

Flin je uporedio progon Milorada Dodika sa progonom američkog predsednika i pozvao na borbu protiv globalističke agende.

Istakao je da se u Republici Srpskoj, ali i širom Evrope, dešava progon hrišćana, zbog čega je sve više ljudi ogorčeno.

„Zvuči poznato milionima hrišćana u Americi? Apsolutno da“ - napisao je Flin u objavi na Iksu i naveo da ima osećaj kako smo se vratili u Evropu 15. i 16. veka.

„Zašto? Globalisti mrze hrišćane i mrze sve one koji ustaju u odbranu svog naroda kroz populizam ili nacionalizam. Oni definitivno mrze i #MAGA (Pokret Donalda Trampa). Globalisti se takođe povezuju sa vrlo radikalnim islamskim elementima, od kojih su mnogi ilegalno ušli u veliki deo Evrope (i Amerike). I, svaki nacionalni lider u Evropi koji stane u odbranu svog suvereniteta i suprotstavi se odvratnosti globalističke elite, čiji je jedini cilj uspostavljanje jednog svetskog poretka, mora biti uništen“, naglasio je Flin.

Flin smatra da stvaranje jednog svetskog poretka zvuči kao nešto što bi Hitler stvorio.

„Većina Amerikanaca neće znati ime predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Međutim, znamo imena Viktor Orban (Mađarska), Gert Vilders (Holandija), Havijer Milej (Argentina) i Žair Bolsonaro (Brazil). Svakako, ovde u Americi znamo i ime Donald Tramp. Šta je zajedničko ovim liderima? Svi su bili izloženi oštrim kritikama, ličnim napadima, pokušajima atentata i ekstremnom progonu od strane snaga povezanih sa ovim istim globalistima. Ovo govorim jer, dok tražim načine da utičem na preokret od rata ka miru, moramo tražiti lidere koji imaju mnogo toga zajedničkog. Milorad Dodik je poznat kao snažan lider i vrlo popularan nacionalni političar. Dao je prorepublikansku izjavu u korist Donalda Trampa neposredno pre izbora u SAD u novembru 2024. Takođe je nosio #MAGA kačket tokom političkog skupa ubrzo nakon Trampove pobede. A zbog tih poteza, administracija predsednika Bajdena ga je odmah sankcionisala (6. novembra 2024.godine), a potom u poslednjim časovima Bajdenovog mandata sankcionisala i njegovu decu, samo da mu dodatno napakosti“, podsetio je Flin.

Flin podseća da je uznemirujuće kako je administracija Džozefa Bajdena ciljala mnoge zvaničnike Vlade Srpske samo zato što su slavili hrišćanski praznik Sveti Stefan, 9. januar.

„Ovde u Americi, milioni počinju da se bude pred pretnjama koje predstavlja vrlo opasna globalistička agenda. Povezivanje snaga protiv mira i nasilni akti protiv hrišćana u Evropi i ovde kod kuće moraju biti zaustavljeni. A lideri poput predsednika Republike Srpske Milorada Dodika moraju biti prihvaćeni od strane Donalda Trampa. I sam sam bio politički progonjen od strane vlade svoje zemlje, znam kako to izgleda i kako se oseća. Ružno je i loše se oseća... ali mora prestati. Moramo učiniti da mir bude norma, a rat izuzetak. Udruživanjem snaga sa jakim državama i jakim liderima poput Milorada Dodika možemo potisnuti globaliste koji žele našu propast. Dosta je bilo“, zaključio je Flin.

(Sputnjik)

