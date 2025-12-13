SALAHOVO ZBOGOM ENFILDU? Liverpul na pragu negativnog rekorda protiv Brajtona koji će pokušati da prvi put veže dve pobede protiv "crvenih"

LIVERPUL dočekuje Brajton u 16. kolu Premijer lige.

Foto Profimedia

"Crveni" nastavljaju da se muče u Premijer ligi. Samo jedna pobeda u poslednjih pet kola i 10. mesto na tabeli sa gol razlikom na nuli (24:24) govore da je tim u krizi, a i u klubu se dešava "svašta".

Mohamed Salah bi danas mogao da odigra poslednju utakmicu u dresu Liveprula - tojest ako uopšte bude igrao, pošto je protiv Vest hema, Sanderlenda i Lidsa grejao klupu.

Posle ovog meča Egipćanin će sa svojom reprezentacijom otiči na Afrički kup nacija odakle bi mogao da se vrati tek u drugoj polovini januara ako se uopšte i vrati jer na stolu već ima milionsku ponudu iz Saudijske Arabije, a najavljuje se slična i iz američkog MLS-a.

Mnogi međutim veruju da je Egipćanin u svakom slučaju odigrao svoj poslednji meč za Liverpul, jer je menadžer Arne Slot navodno potvrdio da njih dvojica "nemaju više nikakav odnos", iako je kasnije to negirao najavivši a su uoči meča sa Brajtonom imali donekle konstruktivan razgovor posle koga je odlučio da Egipćanina ostavi u konkurenciji za tim danas.

Bilo kako bilo, jasno je da Salahove brojke ove sezone nisu ni izbliza dobre kao u prethodnih nekoliko i da to itekako utiče na rezultate.

Uprkos nedavnoj pobedi nad Interom, Liverpul još uvek ima posla u Evropi kako bi obezbedio automatsku kvalifikaciju za osminu finala Lige šampiona, a njihove nade da će zadržati titulu Premijer lige su praktično isparile, nakon što ih niz od samo dve pobede u poslednjih 10 utakmica (2 nerešena i 6 poraza) ostavlja na 10. mestu na tabeli i 10 bodova iza vodećeg Arsenala. Doduše, zaostatak za mestom koje vodi u Ligu šampiona je samo tri boda, verovatno i dva ako i ove sezone premijer liga dobije dodatno peto mesto.

Liverpul je sakupio samo 23 boda i primio 24 gola u prvih 15 utakmica Premijer lige ove sezone, što je najgori skor aktuelnog šampiona u ova dva pokazatelja još od Lestera u sezoni 2016-17 (16 bodova, 26 primljenih).

Zaista, slabosti u odbrani su skupo koštale „crvene“, koji su primili 48 golova u 35 utakmica Premijer lige u 2025. godini i smeši im se negativni rekord - samo dva puta su primili 50+ golova u kalendarskoj godini u eri Premijer lige (51 u 2012. i 52 u 2014. godini).

Slot i ekipa mogu barem malo da se uteše činjenicom da je Liverpul izgubio samo jedan od osam domaćih susreta sa Brajtonom, ali i taj jedan poraz može da ih zabrine jer je stigao u sezoni kada su prethofni put branili titulu, izgubivši sa 1:0 u februaru 2021. godine.

Brajton je izgubio smo jedu utakmicu u poslednjih šest kola, ali je osvojio samo bod u poslednje dve runde. Posle poraza u trileru od Aston vile (3:4), "galebovi" su imali priliku da se pobedom nad slabašnim Vest hemom vrate na petu poziciju, ali su na jedvite jade spasili bod pogotkom u nadoknadi vremena za 1:1.

Menadžer Fabijan Hurceler priznao je da njegova ekipa „nije zaslužila“ više od jednog boda nakon igre kojoj je nedostajala energija i intenzitet. Ovaj rezultat ostavlja njegov tim na osmom mestu na tabeli Premijer lige, sa istim brojem bodova kao i subotnji protivnik Liverpul i tri zaostatka za četvrtoplasiranim Kristal palasom.

Brajton sa strepnjom ulazi u gust praznični raspored, pošto nije uspeo da pobedi ni u jednoj od poslednjih osam utakmica Premijer lige odigranoj u decembru (5 poraza i 3 nerešeno). Dedembar tako, bar za sada, ostaje jedini mesec u kome se igra fudbal na Ostrvu a da Hurceler u njemu nije dlavio sa Brajtonom.

Ono što navijačima unosi nadu je podatak da je Brajton bez primljenog gola u poslednje dve gostujuće utakmice. Poslednji put su vezali tri između marta i jula 2020. godine.

„Galebovi“ takođe pokušavaju da pobede u uzastopnim ligaškim utakmicama protiv Liverpula po prvi put, nakon što su pobedili sa 3:2 u svom poslednjem susretu na Falmeru u maju.

Ni u jednom od poslednja četiri susreta Premijer lige između Liverpula i Brajtona tim koji prvi postigne gol nije uspeo da pobedi a verujemo da Brajton ima šta da pokaže na Enfildu danas. Možda neće na jug poneti bod ili sva tri, ali su i daleko slabiji timovi bušili mrežu Liverpula ove sezone pa to očekujemo i od Brajtona.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS