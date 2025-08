"DODIK JE POLITIKA KOJA JE DOBILA NAJVIŠE GLASOVA" Stevandić: Ne odlučuju stolice i presude u Republici Srpskoj, odlučuju ljudi

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da se predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ne može zabraniti političko delovanje i istakao da je Dodikov uticaj nesporan i da on predstavlja politiku koja je dobila najviše glasova u BiH.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Nenad Stupar

- Nije Milorad Dodik stolica da je nekom predate, pa donesete drugu. Milorad Dodik je politika koja je dobila najviše glasova u BiH, jer nikada niko u Federaciji, koja je duplo veća, nije dobio toliko glasova kao Dodik. To su istorijske činjenice, ali to je i naša sadašnjost - rekao je Stevandić za RTS povodom sednice Centralne izborne komisije (CIK) BiH najavljene za danas, na kojoj je tema mandat predsednika Republike Srpske.

Stevandić je rekao da se Dodikov uticaj ne smanjuje i da je nesporan, kao i da bi posle izrečene presude Suda BiH mogao da bude i veći jer, kako je rekao, ''ima kod našeg naroda i onog što se zove inat''.

On je kazao da su Dodiku pokušali da na licemeran i podmukao način zabrane da izlazi na nove izbore.

- Ali volja je stvar izbora, a ne jedan čovek. U svakom slučaju, ne mogu ga staviti iza rešetaka, to je nemoguće. Ne mogu mu zabraniti političko delovanje. Ono što je radio, radiće i od sada, a šta će pisati na njegovoj stolici, to je njihova najveća greška. Ne odlučuju stolice i presude u Republici Srpskoj, odlučuju ljudi - rekao je Stevandić.

Naglasio je da sudskom presudom, na osnovu nametnutog zakona po kome, kako je rekao, jedan čovek ima pravo da donosi zakon da skloni drugog, ne može da se iskoreni i uništi nacionalna politika.

- Tako da je njihova velika greška ta personalizacija prema Miloradu Dodiku - rekao je Stevandić.

Na pitanje da su u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma navedena tela koja postoje u BiH, a da među njima nema suda, i da li je na delu revizija tog sporazuma ''na mala vrata'', Stevandić je rekao da je ona već sprovedena na ''velika vrata'' pritiscima na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo.

- Pre 15-20 godina bili su strašni pritisci, do 2005. godine nismo mogli da imamo sednicu vlade dok dnevni red ne potvrdi OHR gde su visoki predstavnici. To ne piše u Dejtonskom sporazumu, a ljudi koji to nisu primenjivali bili su odstranjivani. Kada je Dodik 2006. prekinuo tu praksu, mi smo počeli malo samostalnije da dišemo - rekao je Stevandić.

On je kazao da je Dejtonski sporazum više puta narušavan, isključivo na štetu Republike Srpske i da to nije bila nikakva međunarodna pravda nego međunarodna sila i iživljavanje nad građanskim, nacionalnim i ustavnim pravima.

- Najveće iživljavanje je da jedan čovek donese zakon i da po tom zakonu drugi čovek treba da ide u zatvor. Zakon koji se nameće bez parlamenta i bilo kakve procedure, već voljom 'sultanskog' odlučivanja' - rekao je Stevandić.

Dodao je da su taj zakon prihvatile pojedine zemlje EU kao akt sile i ugrožavanja prava srpskog naroda.

Stevandić je rekao da je cilj bio da se izazove burna i nervozna reakcija sa strane Republike Srpske koju bi iskoristili kao opravdanje za neki veći sukob u BiH, ali da su u Banjaluci prozreli tu nameru.

- Mi smo iznad toga, pokazali smo da nije u pitanju samo ime i predmet Milorada Dodika, već čitava politika i odnos našeg naroda prema Republici Srpskoj i Dejtonskom sporazumu. Mi nemamo unutrašnje probleme koje bi mogli da iskoriste i da nasednemo na te trikove - rekao je Stevandić.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH za današnju sednicu najavila je tačku dnevnog reda "Predsednik Republike Srpske", odnosno mandat Milorada Dodika nakon presude.

Sednica je zakazana nakon što je tzv. Apelaciono veće tzv. Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane bavljenja politikom.

(Tanjug)