BAJAGA PRODRMAO NOSTALGIJU: Koncert legendarnog beogradskog muzičara i njegovog benda u pariskom kabareu "Sovaž"

Ima li boljeg načina da se započne koncert Bajage i "Instruktora" u prepunom pariskom kabareu "Sovaž", od pesme "Daljina"? Svi ovde su odnekud davno došli s koferima punim nostalgije, iz velike daljine, Srbije i cele bivše Juge.

Foto: Goran Čvorović

- Ne znam kako se desilo da preko dvadeset godina nismo bili ovde. Ali, dobro je što samo sada došli – poručio je raspoloženi Žika Milenković koji je preuzeo ulogu konferansijea.

I, zaista je bilo dobro što su tu. Bio je ovo događaj za "naš" Pariz. U parteru, pred binom, sudar generacija u savršenom skladu. Došle su mame i tate sa svojim naslednicima da im pokažu zašto vredi i dalje verovati u emocije davno ponete sa sobom.

Snovi su se snevali i uz zvuke koji stižu "S druge strane jastuka", išlo se "pešaka" do obližnjeg Berlina, pevalo iz sveg grla uz "Marlenu", uz pitanje da li bi i sada, uz društvene mreže, obuvala iste čarape i cipele.

Gotovo u svakom Bajaginom stihu dijaspora se pronalazi. Jer, "Iza nas", u starom kraju i dalje vozi ista linija. Šta tek reći za "Moje drugove", rasute po celom svetu, uz koje je krenuo i "vozić". I, da, "Godine prolaze". Na to, ovacije iz publike, kao da je vreme stalo.

Slede "Dobro jutro", "Kad hodaš", "Poljubi me", "Na vrhovima prstiju", "Poslednji tango ljubavi".

- Suština i razlog našeg postojanja na svetu je ljubav. Budimo dobri prema ljudima i biće dobri prema nama – poručuje gotovo naivno Žika.

Bajaga, kao u najboljim danima, usmerava emocije publike "Putem svile", pravi reminiscenciju na Lepu Janju, svira "Muziku na struju". A onda istinsko oduševljenje na stihove koji ovde najbolje ležu – "La muzik e fantastik, prepare la revolusion". Gori Pariz ovih dana.

Podsetio nas je i na to da je tek nedavno na planeti bilo samo 4 i po milijarde ljudi, da su i onda bili vojnici u rovovima i ludaci po krovovima, da isto, kao i u 20. veku, klasiku voli onaj ko je razume.

Bio je to Balkan u Parizu. I ovu su zemlju pravili radnici i pesnici. Prepoznali su se u tome francuski humanisti. Verujem, ne verujem, kao savršena definicija za današnje vreme. Čeka se da neko donese sveću. Bili su Parižani osetljivi na ove zvuke. Da Bajaga i "Instruktori" imaju poseban ritam, pokazali su i francuski barmeni u sali.

"Tanja", s porukom za ceo svet, "Zažmuri", da se podgreju stare ljubavi, večeras samo nemoj da me ne voliš… "Bože vrati jedan krug unazad planetu" - možda bi se neki uz ovu muziku i sutra na trenutak vratili. Na bis "Od kada te ne volim", legendarna "Tamara" i "Samo nam je ljubav potrebna". Falili su i neki hitovi koji bi sada baš legli, ali vreme je isticalo. Bilo je to više od dva sata dobre muzike. Kao da je Beograd te večeri došao u Pariz, s muzikom iz vremena kada su neki tek stizali u Beograd.

OSAMDESETE I DEVEDESETE

Kao predgrupa u Kabareu "Sovaž" nastupila je grupa naših momaka iz sastava "Tribut tu ju", koja neguje rok osamdesetih i devedesetih s naših prostora. Bio je to pravi način da se publika zagreje za ono što je usledilo.