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BOGATSTVO NARODSNIH NOŠNJI BALKANA: U Muzeju u Bačkoj Palanci izložba modnog fotografa Pavela Surovog

Ljiljana Preradović

09. 10. 2026. u 23:56

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U OKVIRU manifestacije „Palanačka jesen“, otvorena je izložba srpskog fotografa Pavela Surovog u Muzeju grada Bačke Palanke. Izložba pod nazivom „Tron“ okupila je ljubitelje fotografije, umetnosti i kulture.

БОГАТСТВО НАРОДСНИХ НОШЊИ БАЛКАНА: У Музеју у Бачкој Паланци изложба модног фотографа Павела Суровог

FOTO:Privatna arhiva


Kroz fantasmagorične fotografije prelepih devojaka u narodnim nošnjama, Pavel Surovi predstavlja poseban pogled na svet oko sebe, beležeći trenutke, ljude i prostore kroz prepoznatljiv umetnički izraz.

FOTO:Privatna arhiva

Posetioci  do 7. novembra imaju  priliku da uživaju u pažljivo odabranim radovima srpskih ratnica, anđela, grofica, kraljica i da kroz fotografiju otkriju različite priče i dožive fotografiju na poseban način kroz autorsko vođenje.

Izložba svetski priznatog grafičkog dizajnera i najnagrađivanog srpskog fotografa Pavela Surovog prikazuje bogatstvo različitosti narodnih nošnji naroda Balkana. Njagov rad je specifična reinterpretacija narodnih nošnji kao nematerijalnog kulturnog nasleđa, koja smelo komponuje tradicionalne elemente prikazijući ih iz originalne perspektive, koja na specifičan način menja estetične i tradicionalne modele. Stavljajući spoj tradicije i duhovnosti u fokus, izložba “Tron” Pavela Surovog predstavlja originalne i autentične narodne nošnje Balkana kroz umetničke fotografije.

FOTO:Privatna arhiva



- Posle turneje u Kini velika mi je čast da izlažem kulturnim centrima u Srbiji.  Jako me obradovao poziv direktorice KC Bačka Palanka Olje Nađ, koja je prepoznala značaj fotografske umetnosti i značaj projekta "Tron", koji je bio jedan od otvarajućih projekata Evropska prestonica kulture - Novi Sad 2022 - kaže Surovi. -  Hteo bih da izložba "Tron" proputuje svaki kulturni centar u Srbiji, da svi vide lepotu narodnih nošnji i devojaka prikazanih iz mistične, filozofske i duhovne perspektive. Kroz fotografije protagonistkinja sam hteo da ispričam kako je Srbija zemlja ratnika, duhovna i filozofska i hrišćanska kolevka Balkana i da lepotom možemo da osvojimo svet.

FOTO:Privatna arhiva

Tekst potpisa


Poseban doprinos realizaciji izložbe dali su učenici SSŠ „Dr Radivoj Uvalić“ iz Bačke Palanke. Njihovo učešće pokazuje koliko je važno povezivanje mladih sa kulturom i umetnošću. Izložba „Tron“ Pavela Surovog obogatila je program ovogodišnje „Palanačke jeseni“ i još jednom potvrdila da Muzej grada predstavlja važno mesto susreta umetnosti, mladih i publike.

FOTO:Privatna arhiva



Financijski izložbu su podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
 

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