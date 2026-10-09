BOGATSTVO NARODSNIH NOŠNJI BALKANA: U Muzeju u Bačkoj Palanci izložba modnog fotografa Pavela Surovog

U OKVIRU manifestacije „Palanačka jesen“, otvorena je izložba srpskog fotografa Pavela Surovog u Muzeju grada Bačke Palanke. Izložba pod nazivom „Tron“ okupila je ljubitelje fotografije, umetnosti i kulture.

FOTO:Privatna arhiva





FOTO:Privatna arhiva

Posetioci do 7. novembra imaju priliku da uživaju u pažljivo odabranim radovima srpskih ratnica, anđela, grofica, kraljica i da kroz fotografiju otkriju različite priče i dožive fotografiju na poseban način kroz autorsko vođenje.



FOTO:Privatna arhiva

Izložba svetski priznatog grafičkog dizajnera i najnagrađivanog srpskog fotografa Pavela Surovog prikazuje bogatstvo različitosti narodnih nošnji naroda Balkana. Njagov rad je specifična reinterpretacija narodnih nošnji kao nematerijalnog kulturnog nasleđa, koja smelo komponuje tradicionalne elemente prikazijući ih iz originalne perspektive, koja na specifičan način menja estetične i tradicionalne modele. Stavljajući spoj tradicije i duhovnosti u fokus, izložba “Tron” Pavela Surovog predstavlja originalne i autentične narodne nošnje Balkana kroz umetničke fotografije.





- Posle turneje u Kini velika mi je čast da izlažem kulturnim centrima u Srbiji. Jako me obradovao poziv direktorice KC Bačka Palanka Olje Nađ, koja je prepoznala značaj fotografske umetnosti i značaj projekta "Tron", koji je bio jedan od otvarajućih projekata Evropska prestonica kulture - Novi Sad 2022 - kaže Surovi. - Hteo bih da izložba "Tron" proputuje svaki kulturni centar u Srbiji, da svi vide lepotu narodnih nošnji i devojaka prikazanih iz mistične, filozofske i duhovne perspektive. Kroz fotografije protagonistkinja sam hteo da ispričam kako je Srbija zemlja ratnika, duhovna i filozofska i hrišćanska kolevka Balkana i da lepotom možemo da osvojimo svet. FOTO:Privatna arhiva Tekst potpisa



Poseban doprinos realizaciji izložbe dali su učenici SSŠ „Dr Radivoj Uvalić“ iz Bačke Palanke. Njihovo učešće pokazuje koliko je važno povezivanje mladih sa kulturom i umetnošću. Izložba „Tron“ Pavela Surovog obogatila je program ovogodišnje „Palanačke jeseni“ i još jednom potvrdila da Muzej grada predstavlja važno mesto susreta umetnosti, mladih i publike. FOTO:Privatna arhiva





Financijski izložbu su podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.