BOGATSTVO NARODSNIH NOŠNJI BALKANA: U Muzeju u Bačkoj Palanci izložba modnog fotografa Pavela Surovog
U OKVIRU manifestacije „Palanačka jesen“, otvorena je izložba srpskog fotografa Pavela Surovog u Muzeju grada Bačke Palanke. Izložba pod nazivom „Tron“ okupila je ljubitelje fotografije, umetnosti i kulture.
Posetioci do 7. novembra imaju priliku da uživaju u pažljivo odabranim radovima srpskih ratnica, anđela, grofica, kraljica i da kroz fotografiju otkriju različite priče i dožive fotografiju na poseban način kroz autorsko vođenje.
- Posle turneje u Kini velika mi je čast da izlažem kulturnim centrima u Srbiji. Jako me obradovao poziv direktorice KC Bačka Palanka Olje Nađ, koja je prepoznala značaj fotografske umetnosti i značaj projekta "Tron", koji je bio jedan od otvarajućih projekata Evropska prestonica kulture - Novi Sad 2022 - kaže Surovi. - Hteo bih da izložba "Tron" proputuje svaki kulturni centar u Srbiji, da svi vide lepotu narodnih nošnji i devojaka prikazanih iz mistične, filozofske i duhovne perspektive. Kroz fotografije protagonistkinja sam hteo da ispričam kako je Srbija zemlja ratnika, duhovna i filozofska i hrišćanska kolevka Balkana i da lepotom možemo da osvojimo svet.
Poseban doprinos realizaciji izložbe dali su učenici SSŠ „Dr Radivoj Uvalić“ iz Bačke Palanke. Njihovo učešće pokazuje koliko je važno povezivanje mladih sa kulturom i umetnošću. Izložba „Tron“ Pavela Surovog obogatila je program ovogodišnje „Palanačke jeseni“ i još jednom potvrdila da Muzej grada predstavlja važno mesto susreta umetnosti, mladih i publike.
Financijski izložbu su podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
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