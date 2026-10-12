GEJTS UPALIO ALARM ZA 2027: Veštačka inteligencija mogla bi da pokrene talas sajber napada i ugrozi finansijski sistem!

KOOSNIVAČ Majkrosofta Bil Gejts upozorio je da bi već 2027. godine svet mogao da se suoči sa ozbiljnim izazovima u oblasti sajber bezbednosti zbog ubrzanog razvoja veštačke inteligencije (AI).

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Prema njegovoj proceni, upravo bi sajber napadi mogli da budu oblast u kojoj će se najbrže osetiti negativne posledice sve moćnijih modela veštačke inteligencije.

Govoreći za Si-En-En, Gejts je ocenio da bi sajber napadi mogli da dožive najveće promene tokom naredne godine, pre svega zbog mogućnosti koje napredni AI sistemi pružaju zlonamernim akterima.

- Oblast u kojoj ćemo sledeće godine videti najdrastičnije promene biće sajber napadi - rekao je Gejts.

On je ukazao na to da već postoji razrađen model napada u kojem kriminalci od žrtava zahtevaju novac kako bi prekinuli ucenu, dok drugi napadi mogu da izazovu ozbiljne poremećaje, uključujući i one koji bi mogli da utiču na finansijska tržišta.

Gejts smatra da bi kombinacija zlonamernih pojedinaca, nedovoljnih ograničenja i sve naprednijih AI modela mogla da dovede do novih bezbednosnih pretnji.

- Kada imate zlonamerne ljude, nedostatak ograničenja i najnovije modele veštačke inteligencije, sledeće godine ćemo upravo u sajber prostoru videti mnogo neprijatnih iznenađenja - upozorio je on.

Gubitak kontrole nad AI nije najveća neposredna pretnja

Iako upozorava na rizike koje donosi razvoj veštačke inteligencije, Gejts ne smatra da je mogućnost da AI potpuno izmakne ljudskoj kontroli trenutno najhitniji problem.

Prema njegovom mišljenju, biće potrebno još nekoliko godina da veštačka inteligencija dostigne nivo razvoja na kojem bi takav scenario mogao da ima toliko veliki uticaj na čovečanstvo.

Njegova upozorenja zato su, barem u kratkoročnom periodu, usmerena pre svega na praktične i neposredne opasnosti, među kojima se izdvajaju sajber kriminal, ucene i napadi koji mogu da ugroze kompanije, institucije i finansijski sistem.

Brz razvoj AI tehnologije donosi nove mogućnosti, ali istovremeno otvara prostor za sve sofisticiranije oblike zloupotrebe. Gejtsova procena ukazuje na to da će unapređenje sajber zaštite biti jedan od važnih izazova u narednom periodu.

(Politika onlajn)

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