SELO KOMORA ROĐENO IZ SRCA HRASTA: Mesto neobičnog imena na Baniji još čuva deo najvrednijeg blaga srpskog narodnog graditeljstva (FOTO)

VANIĆI, Grmušani, Trgovi, Rujevac..., nizala su se prelepa, svimovozemaljskim blagom darovana, ali gotovo pusta banijska sela na putu odDvora na Uni prema Glini. Mi smo tražili Komoru, gde se, kako su namranije s ponosom i tugom pričali Banijci, još, uprkos svemu, mogu videtistare banijske drvene kuće, deo najlepšeg i najvrednijeg blaga srpskognarodnog graditeljstva. Ne samo zbog neverovatne veštine graditelja, negoi zbog drvorezbarenih ukrasa na njima, bojenja istaknutih delova, zbogpriče o selu "rođenom" iz srca hrasta...

Foto: Igor Marinković

Čim smo zakoračili u Komoru, gledajući već njene prve "žive" kuće, ali i bolne slike onih koje su se jedva nazirale ispod džinovskih divljih kupina, poponca, vije i pavita, shvatismo da se ovo mesto ne zove tako slučajno, već da je zaista neka posebna komora u kojoj čak i taj korov koji sa svih strana neobuzdano buja i još revnosnije obavija gotovo svaki objekat, zapravo i sam kao da uporno moli i glasno poziva da se to drveno "zlato" sačuva.

U jednu takvu neveliku, očuvanu lepoticu, koja ponosno stoji tik pored puta, primaju nas domaćini, supružnici Dušan i Marija Zorić. Vraćaju joj se s lepim vremenom iz Novog Sada, gde su pre 31 godine izbegli od "Oluje".

Foto: Igor Marinković

- Čudo su ove kuće. Čudo lepote i čudo umeća graditelja - priča nam Dušan. - Naša je izgrađena pre 90 godina, a u selu ima i starijih od veka, jedna čak broji oko 200 godina. Građene su od hrastovine sečene u određeno doba godine, tačnije zimi, što je zlatno pravilo, koja se potom sušila dugo. Za podizanje jedne ovakve veće kuće trebalo je i do 180 dnevnica i dobri, iskusni majstori, kakvih danas, siguran sam - nema. Gradili su ih bez ijednog jedinog eksera, a grede su "vezivali", utvrđivali, kako mi to zovemo, utorima, preciznim uklapanjem krajeva greda oblikovanih u vidu lastinog repa, dok je izolacija rađena od blata. I ta veza utorima je toliko kvalitetna da ih zemljotres na Baniji 2020. nije ni pomerio. Ni milimetar. A prethodno su preživele i dva rata, neke i tri, ali posle ovog poslednjeg, Srbi, vlasnici ovih, više uglavnom ne žive na Baniji... Tako je, nažalost...

Foto: Igor Marinković Dušan i Marija Zorić

Dušan se zamislio, dugo ćuti... Posle izvesnog vremena vraća se banijskim kućama:

- Izgledaju stare i nejake, a zapravo su veoma izdržljive. Njihove grede, s površine, čine se kao da su propale, ali dva-tri milimetra ispod tvrde su kao kamen. Lepo je u njima živeti i danas...

Zadivi čoveka ova priča, ali i ornamenti kojima su im neimari davali poseban pečat: cvetići, "čipke", zvezdice, listići...

- U našoj Komori su kuće lepe, a u Gorički su još lepše. Većina ih je, nažalost, napuštena, osvaja ih korov, a nevolja je i što ih vlasnici prodaju, a neki neljudi i kradu, jer se od vrha nadole mogu razgraditi i preneti gde ko poželi. Sad ih ti "trgovci" razgrađuju, odseku utore i ostane im blago: čista hrastovina debljine osam do 10 centimetara koju odvoze i ilegalno skupo prodaju. Najčešće u Italiju i Tursku, gde se koriste za hrastove podove, skupoceni nameštaj, pa i za nove objekte.

Foto: Igor Marinković

Tugu budi i pomisao da, jedna po jedna, ove preostale kuće mogu nestati. Ostala bi samo priča koja počinje sa "Bilo jednom...", a uskraćeno bi se bilo i za onu mnogo lepšu i važniju o životu mnogih pokoljenja u njima i o neponovljivim narodnim graditeljima.

- One su istinski biseri narodnog graditeljstva, potpuno prilagođene terenu. Tradicionalno graditeljstvo na Baniji, najviše u opštini Dvor, odgovor je seljaka na prirodne okolnosti. Seljak koristi materijal koji mu je dostupan, a ovo područje je bilo i danas je carstvo šume. Ona je i privredni izvor i prirodna okolnost. Ovo je i kraj bogat vodama, što znači da ima dobrog hrasta, a tamo gde ima dobrog hrasta ljudi grade kuću od najboljeg materijala koji mogu priuštiti. Grade je iz srca hrasta - kaže Višnjić za "Večernje novosti".

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA U ŽELjI da se učini više na očuvanju tradicionalnih banijskih kuća, Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" je u dvorani svoje Biblioteke, od 18. aprila do 19. maja 2012. godine, priredilo izložbu "KOMORA: Iz srca hrasta", autora Čedomira Višnjića, sa fotografijama Jovice Drobnjaka. U septembru naredne godine, izložba je gostovala i u Banskom dvoru u Banjaluci. Izloženim fotografijama tada se još jednom ukazalo na lepotu i vrednost graditeljske baštine Banije, ali se videlo i njeno današnje stanje.

Banijsko imanje, kako priča naš sagovornik, nekada je imalo nekoliko obaveznih objekata.

- Kuća je bila na sprat, a njen donji deo obično je bio od kamena, zidan, ili drveni ako je u breg. Osim kuće, tu je i štala sa spratom ili poluspratom, gde je bio senik. To su znali biti impresivni objekti i neki od najlepših preostalih upravo su takve štale - naglašava Višnjić.

Foto Jovica Drobnjak Čedomir Višnjić

Sredinom osamdesetih godina minulog veka, kaže, postojala je nada da se mogu sačuvati, naročito one u selu Gorička:

- Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zagreba još 1986. evidentirao je etnografsku građu u opštini Dvor i tada je registrovano 40 kuća, posebnih primera graditeljstva. Pregledan je svaki zaselak, svaka kuća. Gotovo dve decenije kasnije, 2005, Ministarstvo kulture Hrvatske donelo je konzervatorsku odluku za ovu opštinu, ali stanje na terenu je već decenijama zabrinjavajuće.

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih kada je, kako kaže naš sagovornik, ljude trebalo osvestiti da je drvena banijska kuća vrednost, počeo je rat.

- Taj rat je doveo do toga da banijska kuća zarasta u kupinu, drač... Priroda koja ju je dala i u većini slučajeve će je i pojesti. Sve to gledamo svojim očima i ne možemo nadomestiti narod kojeg nema, ali možemo barem proširiti svest da jedna vrednost nestaje - objašnjava Višnjić.

Foto: Igor Marinković

Veruje, ipak, da postoji teorijska svest o tome da je banijska kuća posebna vrednost:

- U knjizi Zdravka Živkovića, istaknutog stručnjaka ministarstva kulture Hrvatske za tradicionalno graditeljstvo, postoji posebno poglavlje o banijskoj kući i smatra se da je ona nesumnjiva vrednost u svojim najuspešnijim izvedenicama. Međutim, to samo po sebi ne proizvodi ništa, a nema sumnje da je moguće tradicionalnu banijsku kuću obnoviti da bude pristupačna i modernom životu. Bilo bi dobro da preživi i kao izletnička i kao vikend-kuća. Moramo se potruditi da pokažemo da još postoje primerci koji se mogu spasti i neka oni žive na izabranim mestima - ne skriva Višnjić ni želju ni nadu.