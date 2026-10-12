NOVI UDAR NA AERODROM, POJAVIO SE I SNIMAK NAPADA: Još mrtvih i ranjenih u Rijadu (VIDEO)
PUTNIČKI terminal na međunarodnom aerodromu "Kralj Halid" u saudijskoj prestonici Rijadu ponovo je pogođen u nedelju, 11. oktobra, samo dan nakon raketnog napada u kojem je poginulo 12 ljudi, a više od 300 je povređeno.
Saudijske vlasti saopštile su da je u najnovijem napadu poginuo jedan državljanin Pakistana, dok je 11 osoba povređeno.
Pobunjenički pokret Huti, koji podržava Iran, preuzeo je odgovornost za oba napada, a aerodrom je u poslednjih pet dana bio meta četiri puta.
Zbog bezbednosne situacije, aerodrom je zatvoren, dok su pojedine avio-kompanije obustavile letove ka Saudijskoj Arabiji, a neke ambasade upozorile svoje građane na rizike putovanja.
Tramp razmatra uključivanje SAD u borbu protiv Huta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost uključivanja SAD u borbu protiv Huta, što bi moglo dodatno da proširi sukob.
Postoji bojazan da bi pobunjenici, u slučaju američke intervencije, mogli da blokiraju moreuz Bab el Mandeb, ključnu pomorsku rutu na ulazu u Crveno more, čime bi dodatno ugrozili svetsku trgovinu i isporuke nafte.
Istovremeno, nastavljeni su i napadi na Jemen. Mediji pod kontrolom Huta prijavili su nove saudijske udare na Sanu, dok je njihovo ministarstvo zdravlja saopštilo da je u jednom napadu poginulo dete, a šest osoba je povređeno.
Rijad i Teheran su u međuvremenu potvrdili da su njihovi šefovi diplomatija razgovarali telefonom, a iranski šef diplomatije Abas Aragči poručio je da je potrebno tražiti političko rešenje.
Analitičari upozoravaju da bi napadi Huta na ključnu saudijsku infrastrukturu mogli da imaju suprotan efekat od željenog i podstaknu Rijad da još odlučnije nastavi vojnu kampanju.
(Blic)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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