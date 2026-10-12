Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

12. 10. 2026. u 09:00

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Gianni Santandrea / LaPresse / Profimedia

Ponedeljak

20.00 Mladost Lučani - OFK Beograd UG 2-4 (1.55)

20.45 Torino - Udineze D 1-2 (1.60)
21.00 Koventri - Njukasl |1-3&||1-3 (1.90)

Ukupna kvota: 4.71

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