SVETI SAVA DUHOVNI RODITELJ SVIH SRBA: Srpska pravoslavna crkva svečano obeležila 850 godina od rođenja svetitelja i prosvetitelja

PROSLAVA velikog jubileja, 850 godina od rođenja Svetog Save, utemeljivača identiteta srpskog naroda, prosvetitelja, osnivača Srpske crkve i njenog prvog arhiepiskopa u organizaciji Eparhije Raško-prizrenske SPC održana je na prostoru prestonog Starog Rasa, današnjeg Novog Pazara i Deževe.

foto: Srpska pravoslavna crkva

Svečano obeležavanje počelo je u petak uveče svečanom akademijom u Centru za kulturu u Novom Pazaru, kojoj su prisustvovali arhijereji SPC, izaslanik predsednika Srbije, članovi Vlade i mnogobrojni gosti.

- Nema veće radosti za čoveka od te da se nađe u domu nekoga ko mu je posebno drag i blizak, da bude njegov gost i naslađuje se susretom sa njim. Tu radost osećamo večeras u ovom divnom Božjem gradu, drevnom i slavnom ovenčanom Rasu, a danas Novom Pazaru. Radujemo se što smo se okupili u zemaljskom zavičaju nama najdražeg, najvažnijeg i najbližeg domaćina, našeg oca, pastira i učitelja - svetitelja Save Nemanjića. Radujemo se što smo večeras njegovi gosti i još više - što smo njegov porod, zapravo domaći njegovi. Velika je čast za jedno dete kada potiče od čestitih roditelja a naš zajednički duhovni roditelj, Sveti Sava, već više od osam stoleća hvaljen je i slavljen i na nebu i na zemlji i od njegovog duhovnog nasleđa svi mi živimo - besedio je patrijarh srpski Porfirije na svečanoj akademiji.

foto: Srpska pravoslavna crkva Patrijarh Porfirije i ministar Selaković na osvećenju hrama Svetog Save u Deževi

Naglasio je da je pored proslave 850 godina od rođenja Svetog Save drugi razlog za radost osvećenje njemu posvećenog hrama u Deževi, u Miščićima, gde je 1175. Rastko Nemanjić došao na svet.

Ministar kulture Nikola Selaković je u obraćanju na akademiji naglasio da su Srbi postojali i pre Save, ali da su tek sa njim postali zreo narod koji se upisao među civilizovane i kulturne nacije sveta kojima i danas pripada.

- Iz Savinih darova iznikle su i naše svetinje: Studenica i Hilandar, Žiča i Mileševa, Gračanica i Visoki Dečani. Iz tog podviga nastala je Arhiepiskopija i Kraljevina, Patrijaršija i Carstvo, Zakonik i Slovo ljubve. Iz Svetosavskog zaveta iznikao je i kosovski svetolazarovski zavet i dopunio time ono što jeste srpsko biće i što ga čini jedinstvenim. Sveti Sava je bio i ostao naš prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća. Iz Savinog podviga izraslo je Svetosavlje kao jasna odrednica naroda srpskog pravoslavnog kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi i kao zavet žrtve koja se prinosi za dobro bližnjih, za ponos precima i zalog potomcima. Iz Savinog podviga, pored kosovskog zaveta, zasijao je i plamen u Orašcu, izgrejalo je sunce na Kajmakčalanu - rekao je Selaković.

foto: Srpska pravoslavna crkva Svečana akademija u Novom Pazaru

Ministar je konstatovao da Svetosavlje nije naša prošlost već naša konstanta bez koje nema ni nas samih, što je u besedi naglasio i patrijarh srpski.

- Upitaće možda neko: Crkva poznaje i slavi samo tri rođendana - Hristov, Bogorodičin i Svetog Jovana Krstitelja, te otkuda nama pomisao da menjamo drevne običaje slaveći rođenje Svetitelja Save? Na ovo, sa punom sigurnošću možemo odgovoriti: slaveći rođendan Svetitelja Save, mi ne slavimo samo telesno rođenje jednoga čoveka. Naprotiv, mi slavimo duhovno rođenje čitavog našeg naroda i njegov ulazak u krilo Hristove Crkve Pravoslavne. To je otuda što smo mi, pravoslavni Srbi, u Svetom Savi i kroz Svetog Savu spoznali Hrista, odnosno on nas je, poput apostola Pavla, u Hristu rodio Jevanđeljem. Iz tog razloga je Savin rođendan i naš svenarodni rođendan, kao što je i njegovo ime postalo sinonim za srpsko pravoslavlje za svetosavlje - rekao je patrijarh Porfirije.

foto: Srpska pravoslavna crkva Osvećenje Hrama Svetog Save u Deževi

Juče ujutro, on je predvodio svetu liturgiju i čin osvećenja novog hrama Svetog Save u Deževi, podignutom na temelju srednjovekovne saborne crkve nedaleko od mesta Savinog rođenja.

- Molim se Bogu zajedno sa svima vama da molitve Svetoga Save učine da razumemo to da je čovek stvoren kao biće zajednice, da je Srbin stvoren kao biće zajednice, a to znači ne biće mržnje, ne biće isključivosti, ne biće zla, ne biće sebičnosti, ne biće samodovoljnosti, nego biće ljubavi, biće svetosavsko, biće pravoslavno i biće Hristov. Sveti Sava je odredio da zajednica bude priroda našeg postojanja, zajednica sa Bogom, a potom i međusobna. Kada god je postojala zajednica vere, ljubavi i razumevanja, kada smo bili jedna Crkva, jedno telo i jedan narod, činili smo neviđena čuda blagodaću Božjom, jer smo ispunjavali Njegov zakon. I ne samo to, tada smo bili sposobni da razumemo druge ljude i narode, druge vere, da gradimo prijateljstva i da zajedno živimo u međusobnom razumevanju. Razumevanje je bilo način našeg postojanja: razumeli smo reč Božju, jedni druge, razumeli da je svako svakome potreban. I tada nije bilo problema, svi su postajali naši, jer smo mi, pre svega, bili svoji - poručio je u besedi patrijarh Porfirije.

foto: Srpska pravoslavna crkva Hram Svetog Save u Deževi

Mnogo gostiju na svečanosti

SVEČANOSTI sa prigodnim duhovnim, umetničkim i istorijskim programom prisustvovali su izaslanik predsednika Srbije Milorad Veljović, vladike - žički Justin, šumadijski Jovan, mileševski Atanasije, raško-prizrenski Teodosije, kruševački David, timočki Ilarion, niški Arsenije, zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije, bihaćko-petrovački Sergije, valjevski Isihije, šabački Jerotej i vikarni mohački Damaskin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

foto: Srpska pravoslavna crkva