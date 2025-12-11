VERSKI TURIZAM POTENCIJAL OPŠTINE OPOVO: Od pet crkava, čak dve su nepokretno kulturno dobro od velikog značaja

U MALOJ južnobanatskoj opštini Opovo nalaze se četiri pravoslavne i jedna rimokatolička crkva, koje čuvaju istoriju i duh tog kraja duže od dva veka. One predstavljaju veliki potencijal za verski turizam, naročito zbog činjenice da su čak dva hrama proglašena za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

Foto: Eparhija banatska

Najstariji sakralni objekat, koji zajedno sa župnim domom predstavlja i najstariju sačuvanu građevinu u Opovu, je rimokatolička crkva Sveta Elizabeta Ugarska, koja je sagrađena 1776. godine. Zanimljivo je to da je ona isprva imala drveni toranj, koji je 1847. zamenjen novim od čvrstog materijala. U samoj crkvi nalaze se 187 godina stare orgulje sa pet registara, kojima je, međutim, neophodna restauracija.

Foto: J.J.Baljak Rimokatolička crkva Svete Elizabete Ugarske

Što se tiče pravoslavnih crkava, zanimljivo je to što se čak tri zovu isto – hram Svetog oca Nikolaja. Nalaze se u Opovu, Sakulama i Barandi, dok je crkva u Sefkerinu posvećena Saboru svetih arhangela Mihaila i Gavrila.

Po svom značaju i lepoti ikonostasa od svih njih izdvaja se hram u Opovu, koji je podignut 1831. godine. Ikonostas je pola veka kasnije oslikao Stevan Todorović, jedan od vodećih srpskih slikara romantizma. Stručnjaci tvrde da je to njegovo najuspešnije delo, verovatno zato što ga je u potpunosti oslikao sam, bez svojih šegrta, koji su ga inače često zamenjivali. Između ostalog, crkva i zbog toga ima status nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja.

Isti status ima i istoimena crkva u selu Sakule, koja je građena između 1844. i 1846. godine. Nju od ostalih verskih objekata izdvaja visina tornja od čak 40 metara, zbog čega spada u najviše crkve u okolini. Ikonostas je oslikao Konstantin Pantelić, koji je bio štićenik mitropolita Stratimirovića i Lukijana Mušickog, što mu je, kažu, donelo brojne narudžbine za velike slikarske poslove.

Foto: Eparhija banatska Crkva Svetog oca Nikolaja u Opovu

Crkva u Barandi je na inicijativu meštana izgrađena 1814. godine u klasicističkom stilu. Georgije Popović oslikao je ikonostas, koji je, međutim, 1930. u potpunosti preslikao slovenački slikar Anton Kožela. Jedan od najstarijih crkvenih dokumenata je matična knjiga iz 1779, dok se knjige venčanih u toj svetinji vode još od 1780. godine.

Prvobitni pravoslavni hram u selu Sefkerin bio je sagrađen još 1733. godine, ali je mnogo decenija kasnije bio srušen. Današnja crkva, koja je posvećena svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu, podignuta je 1813. godine. Zanimljivo je to da je tokom Prvog svetskog rata austrougarska vojska skinula i zaplenila sva tri crkvena zvona, kako bi od njih napravila topove. Već 1924. postavljena su nova zvona, koja su bila izlivena u Beogradu.

Foto: VN