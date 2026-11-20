DONOSIMO vam neodoljivi recept za kremasti kolač koji se sprema za 15 minuta.

Foto: Printskrin Jutjub/ Aurora Recepti

Sastojci:

1 celo jaje



3 kašike mlake vode3 kašike šećera1 kašičica praška za pecivo2 kašike brašna

Za krem je potrebno:

800 ml vode

3 kesice pudinga od vanile

200 g šećera

Priprema:

Mikserom mutiti žumanca uz postepeno dodavanje šećera, a zatim dodati vodu, brašno i prašak za pecivo sve zajedno umutiti. Smesu izliti u kalup i staviti da se peče, na 200 stepeni oko 10-ak minuta.

Skuvati puding od vanile i sipati ga u umućena belanca. Umutiti mikserom i krem nasuti preko kore i ostaviti da se hladi. Umutiti slatku pavlaku i premazati kolač.

(Stil)