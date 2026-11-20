KREMASTI KOLAČ OD SAMO PAR SASTOJAKA: Topi se u ustima, a gotov je za 15 minuta (VIDEO)
DONOSIMO vam neodoljivi recept za kremasti kolač koji se sprema za 15 minuta.
Sastojci:
1 celo jaje
3 kašike mlake vode
3 kašike šećera
1 kašičica praška za pecivo
2 kašike brašna
Za krem je potrebno:
800 ml vode
3 kesice pudinga od vanile
200 g šećera
Priprema:
Mikserom mutiti žumanca uz postepeno dodavanje šećera, a zatim dodati vodu, brašno i prašak za pecivo sve zajedno umutiti. Smesu izliti u kalup i staviti da se peče, na 200 stepeni oko 10-ak minuta.
Skuvati puding od vanile i sipati ga u umućena belanca. Umutiti mikserom i krem nasuti preko kore i ostaviti da se hladi. Umutiti slatku pavlaku i premazati kolač.
(Stil)
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