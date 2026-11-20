Jedan u Zvezdu, drugi u inostranstvo: OFK Beograd na zimu ostaje bez dvojice važnih igrača
Silue i Pavlović su i te kako u izlogu
Zimski prelazni rok još nije ni počeo, a na Staroj Karaburmi već bi moglo da bude veoma prometno. OFK Beograd bi tokom januara mogao da ostane bez nekoliko važnih prvotimaca, pošto su pojedini fudbaleri svojim igrama privukli pažnju inostranih klubova, ali i najvećih rivala iz domaćeg prvenstva.
U centru pažnje je pre svega Jakuba Silue. Napadač iz Obale Slonovače jedan je od najzaslužnijih za dobre napadačke partije „romantičara“, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na Marakani.
Kako se prethodnih dana spekulisalo, Crvena zvezda ozbiljno razmatra mogućnost da angažuje Siluea tokom zimskog prelaznog roka. Reč je o fudbaleru koji je ove sezone postigao sedam golova u Superligi Srbije i koji se nametnuo kao jedna od najvažnijih karika u ofanzivnom delu ekipe sa Karaburme. Crveno-beli u njemu vide potencijalno rešenje za napad, a eventualni posao mogao bi da bude realizovan po modelu pozajmice uz mogućnost otkupa.
Ipak, Silue nije jedini fudbaler OFK Beograda koji bi mogao da promeni sredinu. Posebno je zanimljiva situacija oko mladog štopera Andreja Pavlovića, koji se ove sezone nametnuo kao standardan prvotimac.
Kako saznaju „Novosti“, za Pavlovića postoje ponude iz Francuske i MLS lige! Talentovani defanzivac, koji je i omladinski reprezentativac Srbije, svojim igrama skrenuo je pažnju klubova sa inostranog tržišta, pa bi Karaburma tokom zime mogla da bude mesto još jednog značajnog transfera.
Pavlović se profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih štopera u domaćem fudbalu, a interesovanje iz dve različite fudbalske sredine dovoljno govori o njegovom potencijalu.
Preporučujemo
Dok čekaju svoje mečeve: Evo gde su Zvezda i Partizan na tabeli Evrolige!
19. 11. 2026. u 23:21
Karlik Džons u Olimpijakosu?! Odmah se oglasio Ostoja Mijailović!
19. 11. 2026. u 23:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
19. 11. 2026. u 11:07
Komentari (0)