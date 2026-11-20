Silue i Pavlović su i te kako u izlogu

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Zimski prelazni rok još nije ni počeo, a na Staroj Karaburmi već bi moglo da bude veoma prometno. OFK Beograd bi tokom januara mogao da ostane bez nekoliko važnih prvotimaca, pošto su pojedini fudbaleri svojim igrama privukli pažnju inostranih klubova, ali i najvećih rivala iz domaćeg prvenstva.

U centru pažnje je pre svega Jakuba Silue. Napadač iz Obale Slonovače jedan je od najzaslužnijih za dobre napadačke partije „romantičara“, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na Marakani.

Kako se prethodnih dana spekulisalo, Crvena zvezda ozbiljno razmatra mogućnost da angažuje Siluea tokom zimskog prelaznog roka. Reč je o fudbaleru koji je ove sezone postigao sedam golova u Superligi Srbije i koji se nametnuo kao jedna od najvažnijih karika u ofanzivnom delu ekipe sa Karaburme. Crveno-beli u njemu vide potencijalno rešenje za napad, a eventualni posao mogao bi da bude realizovan po modelu pozajmice uz mogućnost otkupa.

Ipak, Silue nije jedini fudbaler OFK Beograda koji bi mogao da promeni sredinu. Posebno je zanimljiva situacija oko mladog štopera Andreja Pavlovića, koji se ove sezone nametnuo kao standardan prvotimac.

Kako saznaju „Novosti“, za Pavlovića postoje ponude iz Francuske i MLS lige! Talentovani defanzivac, koji je i omladinski reprezentativac Srbije, svojim igrama skrenuo je pažnju klubova sa inostranog tržišta, pa bi Karaburma tokom zime mogla da bude mesto još jednog značajnog transfera.

Pavlović se profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih štopera u domaćem fudbalu, a interesovanje iz dve različite fudbalske sredine dovoljno govori o njegovom potencijalu.