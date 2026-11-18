PUSLICA TORTA SA ČOKOLADOM I MALINAMA: Kora koja krcka u ustima u kombinaciji sa šlagom i jagodama - fantazija ukusa (VIDEO)
PUSLICA torta nije komplikovanja za spremanje, pa je mnoge domaćice spremaju ne samo za slavlja i praznike, već i da se svakodnevno zaslade. Dok pojedini preferiraju puslica tortu sa čokoladnim filom, drugi više uživaju u kombinaciji sa voćem.
Sastojci:
Za koru:
1 i 3/4 šolje šećera
1/4 kašičice tartar krema
1/4 kašičice soli
Za fil:
1 šolja čokoladnih mrvica
230 g jagoda
500 g malina
3 šolje tečnog šlaga
1/2 šolje šećera u prahu
Za sirup:
1-2 kašike šećera
2-4 šolje odmrznutih jagoda
Priprema:
Počnite sa pripremom kore tako što ćete umiksati na maksimalnoj brzini belanca sobne temperature, šećer, so i tartar krem. Podelite ravnomerno smesu na tri kruga, a zatim ih na plehu obloženom pek papirom proširite i poravnajte nožem. Pecite u rerni na 90°C oko 6 sati. Na svaka dva sata rotirajte tepsije kako bi se ravnomerno isušile kore.
Potom otopljenu šolju čokoladnih mrvica izlijte u probušenu kesu za zamrzivač i nanesite linije čokolade na sve tri kore. Umiksajte iseckane jagode, tečni šlag i šećer u prahu, dok ne dobijete gušći fil. Nanesite trećinu fila preko kore, pa poređajte maline i iseckane jagode ravnomerno, pokrijte drugom korom na ponovite postupak. Na kraju pokrijte trećom koru na korom pa dodajte preostalu trećinu šlaga i maline.
Napravite sirup od izblendanih jagoda i šećera koji možete dodati na svako parče torte.
(stvar ukusa)
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