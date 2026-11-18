PUSLICA torta nije komplikovanja za spremanje, pa je mnoge domaćice spremaju ne samo za slavlja i praznike, već i da se svakodnevno zaslade. Dok pojedini preferiraju puslica tortu sa čokoladnim filom, drugi više uživaju u kombinaciji sa voćem.

Foto: Printskri Jutjub/ Natashas Kitchen

Sastojci:

Za koru:



1 i 3/4 šolje šećera1/4 kašičice tartar krema1/4 kašičice soli

Za fil:

1 šolja čokoladnih mrvica

230 g jagoda

500 g malina

3 šolje tečnog šlaga

1/2 šolje šećera u prahu

Za sirup:

1-2 kašike šećera

2-4 šolje odmrznutih jagoda

Priprema:

Počnite sa pripremom kore tako što ćete umiksati na maksimalnoj brzini belanca sobne temperature, šećer, so i tartar krem. Podelite ravnomerno smesu na tri kruga, a zatim ih na plehu obloženom pek papirom proširite i poravnajte nožem. Pecite u rerni na 90°C oko 6 sati. Na svaka dva sata rotirajte tepsije kako bi se ravnomerno isušile kore.

Potom otopljenu šolju čokoladnih mrvica izlijte u probušenu kesu za zamrzivač i nanesite linije čokolade na sve tri kore. Umiksajte iseckane jagode, tečni šlag i šećer u prahu, dok ne dobijete gušći fil. Nanesite trećinu fila preko kore, pa poređajte maline i iseckane jagode ravnomerno, pokrijte drugom korom na ponovite postupak. Na kraju pokrijte trećom koru na korom pa dodajte preostalu trećinu šlaga i maline.

Napravite sirup od izblendanih jagoda i šećera koji možete dodati na svako parče torte.

(stvar ukusa)