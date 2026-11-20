JEDAN POLJUBAC IZAZVAO SKANDAL: Nikol Kidman otkrila zašto nije odustala od kontroverznog filma
NIKOL Kidman nikada nije imala problem da sarađuje sa rediteljima poznatim po snimanju prilično nekonvencionalnih, pa i kontroverznih filmova.
Tokom devedesetih godina započela je niz zapaženih filmskih ostvarenja, koji ju je doveo i do saradnje sa Stenlijem Kjubrikom. Reditelj je bio toliko posvećen savršenstvu da je rad na filmu "Širom zatvorenih očiju" sigurno bio podjednako zastrašujući koliko i uzbudljiv.
Možda upravo podstaknuta ovakvim, prilično subverzivnim pristupom erotskom trileru, koji je uključivao maskirane orgije i intenzivno istraživanje neverstva, Nikol Kidman je kasnije počela da bira sve zanimljivije, a ponekad i prilično provokativne uloge.
Godine 2003. igrala je u eksperimentalnom filmu "Dogvil", kontroverznog predvodnika danske art-haus kinematografije Larsa fon Trira, dok se nekoliko godina kasnije pojavila i u snažnoj filmskoj viziji ženske se*sualnosti, ostvarenju "Babygirl" rediteljke Haline Rejn, piše Faroutmagazine.
Problematična scena u kadi
Ipak, jedan od njenih najpotcenjenijih filmova svakako je "Rođenje" iz 2004. godine, u kojem je sarađivala sa britanskim rediteljem Džonatanom Glejzerom, jednim od najsmelijih i najautentičnijih filmskih autora svoje generacije. Ali film je izazvao podeljene reakcije.
Kidman u filmu igra Anu, udovicu koja upoznaje desetogodišnjeg dečaka i ubeđuje sebe da je on zapravo reinkarnacija njenog pokojnog supruga.
I sam dečak veruje u to. Njena fascinacija njime nema nikakvu se*sualnu dimenziju, ali je scena u kojoj se zajedno kupaju izazvala veliku nelagodu kod gledalaca.
Naime, kako bi snimili scenu, Kidman i Kameron Brajt nosili su kostime u boji kože, takođe tokom snimanja nisu istovremeno bili u kadi.
Gledaoci podeljeni
Ipak, mnogi gledaoci bili su zgroženi, naročito zbog scene u kojoj se njihovi likovi nakratko ljube u usta. Kidman, međutim, nije izgubila poverenje u Glejzera i odbijala je da prihvati tumačenja prema kojima je reč o bilo čemu drugom osim o snažnoj priči o tuzi i gubitku.
- Nije se radilo o tome: Želim da snimim film u kojem ću poljubiti desetogodišnjeg dečaka. Za mene je to bilo: Želela sam da snimim film u kojem pokušavate da razumete ljubav - izjavila je glumica tokom panel-diskusije na Filmskom festivalu u Veneciji.
Njena posvećenost emotivnim i snažnim pričama ogleda se i u odanosti filmskim autorima sa kojima sarađuje. Glejzer svakako spada među one za koje bi bila spremna da učini gotovo sve.
- Jednostavno imam ogromno poverenje - rekla je za Los Anđeles Tajms.
Upravo takav pristup, u kojem nema zadrške i u kojem se daje sve ili ništa, čini Nikol Kidman izuzetnom glumicom i jednom od najpouzdanijih zvezda Holivuda, piše Faroutmagazine.
(Blic)
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