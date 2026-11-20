NIKOL Kidman nikada nije imala problem da sarađuje sa rediteljima poznatim po snimanju prilično nekonvencionalnih, pa i kontroverznih filmova.

Foto: Profimedia/ Ron Asadorian / BACKGRID, Backgrid USA

Tokom devedesetih godina započela je niz zapaženih filmskih ostvarenja, koji ju je doveo i do saradnje sa Stenlijem Kjubrikom. Reditelj je bio toliko posvećen savršenstvu da je rad na filmu "Širom zatvorenih očiju" sigurno bio podjednako zastrašujući koliko i uzbudljiv.

Možda upravo podstaknuta ovakvim, prilično subverzivnim pristupom erotskom trileru, koji je uključivao maskirane orgije i intenzivno istraživanje neverstva, Nikol Kidman je kasnije počela da bira sve zanimljivije, a ponekad i prilično provokativne uloge.

Godine 2003. igrala je u eksperimentalnom filmu "Dogvil", kontroverznog predvodnika danske art-haus kinematografije Larsa fon Trira, dok se nekoliko godina kasnije pojavila i u snažnoj filmskoj viziji ženske se*sualnosti, ostvarenju "Babygirl" rediteljke Haline Rejn, piše Faroutmagazine.

Problematična scena u kadi

Ipak, jedan od njenih najpotcenjenijih filmova svakako je "Rođenje" iz 2004. godine, u kojem je sarađivala sa britanskim rediteljem Džonatanom Glejzerom, jednim od najsmelijih i najautentičnijih filmskih autora svoje generacije. Ali film je izazvao podeljene reakcije.

Kidman u filmu igra Anu, udovicu koja upoznaje desetogodišnjeg dečaka i ubeđuje sebe da je on zapravo reinkarnacija njenog pokojnog supruga.

I sam dečak veruje u to. Njena fascinacija njime nema nikakvu se*sualnu dimenziju, ali je scena u kojoj se zajedno kupaju izazvala veliku nelagodu kod gledalaca.

Naime, kako bi snimili scenu, Kidman i Kameron Brajt nosili su kostime u boji kože, takođe tokom snimanja nisu istovremeno bili u kadi.

Gledaoci podeljeni

Ipak, mnogi gledaoci bili su zgroženi, naročito zbog scene u kojoj se njihovi likovi nakratko ljube u usta. Kidman, međutim, nije izgubila poverenje u Glejzera i odbijala je da prihvati tumačenja prema kojima je reč o bilo čemu drugom osim o snažnoj priči o tuzi i gubitku.

- Nije se radilo o tome: Želim da snimim film u kojem ću poljubiti desetogodišnjeg dečaka. Za mene je to bilo: Želela sam da snimim film u kojem pokušavate da razumete ljubav - izjavila je glumica tokom panel-diskusije na Filmskom festivalu u Veneciji.

Njena posvećenost emotivnim i snažnim pričama ogleda se i u odanosti filmskim autorima sa kojima sarađuje. Glejzer svakako spada među one za koje bi bila spremna da učini gotovo sve.

- Jednostavno imam ogromno poverenje - rekla je za Los Anđeles Tajms.

Upravo takav pristup, u kojem nema zadrške i u kojem se daje sve ili ništa, čini Nikol Kidman izuzetnom glumicom i jednom od najpouzdanijih zvezda Holivuda, piše Faroutmagazine.

(Blic)

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