PITA sa povrćem i mladim sirom je mekana, i na trenutke reska zbog paprika.

Foto: Instagram/ nefis.sofra

Sastojci:

3 jajeta, 1 žumance odvojte





Recept za pitu sa povrćem i mladim sirom:

130 ml ulja130 ml jogurta130 g mladog sira1 crvena babura3 zelene paprike šilje1 krompir10 repova praziluka1 kašičica ljute paprike1,5 kašičica soli2 praška za pecivo2,5 šolje brašna

Za pitu sa povrćem i mladim sirom, prvo umutite jaja, mleko, jogurt i ulje, pa dodajte brašno i prašak za pecivo i ubacite sitno iseckane repove praziluka.

Dodajte sitno iseckani krompir i papriku, pa sir, so i tucanu papriku, i promešajte. Premažite pleh i obložite ga papirom za pečenje, odozgo prelijte 1 žumance koje ste odvojili i crni kim.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok ne porumeni.

(Stvar ukusa)