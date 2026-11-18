BOLJA OD PROJE: Pita sa povrćem i mladim sirom, savršena za doručak, ili večeru
PITA sa povrćem i mladim sirom je mekana, i na trenutke reska zbog paprika.
Sastojci:
3 jajeta, 1 žumance odvojte
130 ml ulja
130 ml jogurta
130 g mladog sira
1 crvena babura
3 zelene paprike šilje
1 krompir
10 repova praziluka
1 kašičica ljute paprike
1,5 kašičica soli
2 praška za pecivo
2,5 šolje brašna
Recept za pitu sa povrćem i mladim sirom:
Za pitu sa povrćem i mladim sirom, prvo umutite jaja, mleko, jogurt i ulje, pa dodajte brašno i prašak za pecivo i ubacite sitno iseckane repove praziluka.
Dodajte sitno iseckani krompir i papriku, pa sir, so i tucanu papriku, i promešajte. Premažite pleh i obložite ga papirom za pečenje, odozgo prelijte 1 žumance koje ste odvojili i crni kim.
Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok ne porumeni.
(Stvar ukusa)
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