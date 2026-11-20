Nakon reprezentativne pauze utakmicama 16. kola u subotu se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije.

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Prvi meč ovog kola igra se u subotu od 13.00, kada se u Nišu sastaju pretposlednji Radnički (13. mesto sa osam bodova) i poslednjeplasirani tim Zemuna (sedam bodova).

Sat vremena kasnije Crvena zvezda na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Radnik iz Surdulice. Zvezda je u prošlom kolu osigurala titulu "jesenjeg prvaka", pošto na prvom mestu ima 43 boda, 11 više od drugoplasirane Vojvodine, dok je Radnik na šestom mestu, poslednjem koje vodi u plej-of, sa 23 boda.

Utakmica se igra u ranijem terminu zbog Aranđelovdana, jedne od najvećih slava u Srbiji.

U subotu su na programu još dve utakmice. Devetoplasirana ekipa Mladosti u 15.00 u Lučanima dočekuje Železničar iz Pančeva, koji se nalazi na trećem mestu Super lige Srbije.

Dva sata kasnije subotnji program na Karaburmi zaključuju OFK Beograd (12. mesto) i Novi Pazar (osmo mesto).

U nedelju su na programu tri utakmice. Od 13.00 Radnički 1923 u Kragujevcu dočekuje Čukarički. Tim iz Kragujevca se nalazi na petom mestu Super lige sa 23 boda, dok je klub sa Banovog brda sedmi sa bodom manje.

Od 15.00 IMT u Loznici dočekuje Partizan. IMT se nalazi na četvrtom mestu Super lige sa 23 boda, dok su crno-beli 10. sa šest bodova zaostatka za rivalom.

Poslednji meč u ovom kolu igra se u Šapcu, gde će u nedelju od 17.00 Mačva (11. na tabeli, 13 bodova) dočekati Vojvodinu.