MUĆKALICA VLAŠKIH ROMA: Ručak koji je tako dobar da ćete ga praviti svaka 3 dana (VIDEO)
MALO neobičan, ali preukusan obrok kojem niko neće moći da odoli.
Potrebno je:
* 3 glavice crnog luka
* 4-5 paprike
* 3 paradajza
* 500ml. junećeg bujona
* 800gr. svinjskog mesa
* začini: so, biber, suvi začin, ljuta začinska paprika, list lovora.
* 1 kašika brašna
* 350 grama slanine
* Sir
Priprema:
Predinstajte crni luk i šampinjone. Dodajte paradajz i papriku, a potom i meso i dinstajte sve dok ne omekša. Dodajte slaninu i kašiku brašna. Zatim prebacite u vatrostalne činije, pospite sirom i zapecite u rerni.
(Stil Kurir)
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