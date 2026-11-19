BUNDEVA je svakako kraljica jeseni, zato prosto mora da se nađe na vašoj trpezi.

Foto: freepik/valeria_aksakova

Nepravedno zapostavljena u ishrani, bundeva poznata kao “domaća banana” sadrži obilje vitamina i minerala, bogata je vlaknima, posebno pektinom. Iskoristite njene blagodeti na vreme i napravite ovaj sjajan potaž od bundeve.

Sastojci:

400gr bundeve (iseckane na kockice)

4 šargarepe (Iseckane na kolutove)

1 veći krompir (Iseckan na kockice)

1,5 l vode

svež peršun

3 čena belog luka

2 manja crna luka

so, biber

Priprema:

Kuvati u vodi bundevu, šargarepu, krompir i crni luk oko 20-35 minuta. Kada se povrće skuva iscedite vodu i ispasirajte sastojke pomoću štapnog miksera. Ako nemate ručni mikser možete da se i poslužite blenderom ili multipraktikom.

Kada ste ispasirali povrće, vratite ga na šporet i dodajte so i biber, promešajte i kada provri, kuvajte ga još oko 3 minuta, pa dodajte u smesu iseckan peršun i beli luk. Promešajte i pripremi vaš potaž za posluženja.

Po želji možete u potaž dodati pavlaku, kiselo mleko ili sitni sir. Ako uz njega dodate i lepo preprečeni hleb, ovaj obrok može biti i zamena za klasičan ručak.

Prijatno!

(Stil)