NAJBOLJI RECEPT ZA POTAŽ OD BUNDEVE: Prepun vitamina, ako se ovako jede može da bude i obrok
BUNDEVA je svakako kraljica jeseni, zato prosto mora da se nađe na vašoj trpezi.
Nepravedno zapostavljena u ishrani, bundeva poznata kao “domaća banana” sadrži obilje vitamina i minerala, bogata je vlaknima, posebno pektinom. Iskoristite njene blagodeti na vreme i napravite ovaj sjajan potaž od bundeve.
Sastojci:
400gr bundeve (iseckane na kockice)
4 šargarepe (Iseckane na kolutove)
1 veći krompir (Iseckan na kockice)
1,5 l vode
svež peršun
3 čena belog luka
2 manja crna luka
so, biber
Priprema:
Kuvati u vodi bundevu, šargarepu, krompir i crni luk oko 20-35 minuta. Kada se povrće skuva iscedite vodu i ispasirajte sastojke pomoću štapnog miksera. Ako nemate ručni mikser možete da se i poslužite blenderom ili multipraktikom.
Kada ste ispasirali povrće, vratite ga na šporet i dodajte so i biber, promešajte i kada provri, kuvajte ga još oko 3 minuta, pa dodajte u smesu iseckan peršun i beli luk. Promešajte i pripremi vaš potaž za posluženja.
Po želji možete u potaž dodati pavlaku, kiselo mleko ili sitni sir. Ako uz njega dodate i lepo preprečeni hleb, ovaj obrok može biti i zamena za klasičan ručak.
Prijatno!
(Stil)
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