PRIŠTINA nastavlja obračun sa imovinom Srba. Na jezero Gazivode jutros je stigla teška mehanizacija, a uz asistenciju tzv. kosovske policije, srušene su još dve vikendice.

Foto Kosovo onlajn

Vlasnicima četiri letnjikovca uručeni su zahtevi za uklanjanje objekata u roku od osam dana.

Iz tzv. kosovske policije potvrdili su za "Kosovo onlajn" da se mehanizacija na jezeru Gazivode nalazi na zahtev tzv. Ministarstva životne sredine, koje je iniciralo uklanjanje objekata.

Današnja akcija na jezeru Gazivode usledila je nakon što je tokom leta na obali jezera srušeno više od 30 vikendica.

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