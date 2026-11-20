KURTI NASTAVLJA SA UDARIMA NA SRBE: Kod Gazivoda srušene još dve vikendice
PRIŠTINA nastavlja obračun sa imovinom Srba. Na jezero Gazivode jutros je stigla teška mehanizacija, a uz asistenciju tzv. kosovske policije, srušene su još dve vikendice.
Vlasnicima četiri letnjikovca uručeni su zahtevi za uklanjanje objekata u roku od osam dana.
Iz tzv. kosovske policije potvrdili su za "Kosovo onlajn" da se mehanizacija na jezeru Gazivode nalazi na zahtev tzv. Ministarstva životne sredine, koje je iniciralo uklanjanje objekata.
Današnja akcija na jezeru Gazivode usledila je nakon što je tokom leta na obali jezera srušeno više od 30 vikendica.
BONUS VIDEO: Radenović odgovorio Srdanoviću u Narodnoj skupštini
Preporučujemo
CILj JE PROGON SRBA: Srpska lista o rušenju objekata pokraj jezera Gazivode
04. 09. 2026. u 14:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)