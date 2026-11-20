Srbija danas dobija rivale u baražu Lige nacija, ovo su mogući rivali
Žreb je zakazan za 12 časova
Fudbalska reprezentacija Srbije danas će saznati ime protivnika u baražu za opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija. Žreb je zakazan za 12 časova u sedištu UEFA u Nionu, a Orlovi će imati četiri moguća rivala – Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku i Republiku Irsku.
Izabranici selektora Veljka Paunovića nisu uspeli da izbore opstanak bez dodatne borbe, pošto su grupnu fazu završili na poslednjem mestu grupe A2. Posebno zabrinjava učinak nacionalnog tima, koji je u šest utakmica zabeležio šest poraza, uz Nemačku, Holandiju i Grčku u grupi.
Ipak, Srbija je izbegla direktno ispadanje u B diviziju i dobila drugu priliku da sačuva mesto među najboljim evropskim selekcijama.
Orlovi će na današnjem žrebu biti među povlašćenim reprezentacijama, zajedno sa Hrvatskom, Danskom i Velsom. To znači da ne mogu da se sastanu sa tim selekcijama, već će za protivnika dobiti jednu od četiri drugoplasirane ekipe iz B divizije.
Utakmice baraža igraće se krajem marta 2027. godine, u dvomeču. Srbija će, kao povlašćena selekcija iz A divizije, prvi susret igrati na gostujućem terenu, dok će revanš dočekati pred domaćim navijačima.
Ulog je ogroman – pobednik dvomeča ostaje u A diviziji Lige nacija za naredno izdanje takmičenja, dok će poraženi morati da se preseli u B diviziju.
Žreb u Nionu počinje u 12 časova, a pored baražnih parova za opstanak i plasman u viši rang, biće izvučeni i parovi četvrtfinala Lige nacija.
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