KOLAČ SA ŠLJIVAMA PO RECEPTU NAŠIH BAKA: Sočan i spreman bez mnogo muke
NIŠTA ne miriše na dom i detinjstvo kao topao kolač sa šljivama tek izvađen iz rerne. Ovaj starinski recept ne zahteva vagu jer se sve meri na šoljice, a uz minimalan trud dobijate mekan i sočan dezert koji će oduševiti sve ukućane.
Sastojci
- 2 jajeta
- 4 male šoljice šećera
- 3 male šoljice jogurta
- 2 male šoljice ulja
- 5 malih šoljica brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- oko 500 g svežih šljiva
- šećer u prahu za posipanje
Priprema
Šljive dobro operite pod mlazom hladne vode, presecite ih na pola i izvadite koštice. Ukoliko su plodovi krupniji, slobodno ih iseckajte na četvrtine kako bi se kasnije lepše rasporedile u testu.
Posebno pomešajte brašno sa praškom za pecivo, a onda ih postepeno dodajte u tečne sastojke. Mešajte nežno, tek toliko da nestanu grudvice i da se dobije ujednačena smesa. Važno je da ne preterate sa mućenjem kako bi testo nakon pečenja ostalo meko i rastresito.
Pleh premažite sa malo ulja i blago pobrašnite. Izlijte polovinu pripremljene mase i lepo je razmažite po dnu. Preko tog sloja složite pripremljene šljive, pa ih prelijte preostalim testom i izravnajte kašikom.
Pecite u rerni koju ste prethodno zagrejali na 180 stepeni, otprilike 35 do 45 minuta, u zavisnosti od samog šporeta i dubine pleha. Da li je kolač pečen najlakše ćete proveriti čačkalicom – zabodite je u deo gde nema voća i ako ostane suva, možete ga izvaditi.
Sačekajte da se kolač sasvim prohladi, zatim ga bogato pospite šećerom u prahu i isecite na željene kocke. Iako je ukus najbolji tek kada potpuno odstoji, malo ko može da sačeka dok se kućom širi neodoljiva aroma pečenih šljiva.
Mali saveti za savršen rezultat:
Uvek birajte zrele, ali čvršće plodove koji neće pustiti višak vode tokom pečenja. Ako su šljive ipak previše sočne, nakon pranja ih obavezno utapkajte kuhinjskim ubrusom.
Kada dodate brašno, zaboravite na mikser na najjačoj brzini. Kratko i lagano sjedinjavanje je glavna tajna mekanog biskvita koji se neće slegnuti.
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