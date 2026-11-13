OD JEDNOSTAVNOG JELA NAPRAVITE - SPECIJALITET: Rumunska zapečena palenta sa sirom, jajima i slaninom
ZAPEČENA palenta sa sirom, jajima i slaninom se tradicionalno sprema u Rumuniji i odličan je način da od jednostavnog jela napravite specijalitet.
Sastojci:
700 g kuvane palente
500 g svežeg sira
200 g slanine
prstohvat morske soli
prstohvat bibera
1 kisela pavlaka
ulje
veza vlašca ili mladog luka
Recept za zapečenu palentu sa sirom, jajima i slaninom:
Kako biste napravili palentu na rumunski način zagrejte rernu na 210 stepeni C. Palentu koju ste skuvali ostavite da se prohladi, pa je usitnite viljuškom. Veći deo rasporedite u podmazanu vatrostalnu posudu.
U tiganju propržite seckanu slaninu, a zatim dodajte umućena i začinjena jaja i pržite i njih. Odmah potom umešajte sir i sve to rasporedite preko palente u vatrostalnoj posudi. Preostalu usitnjenu palentu pospite preko toga, pa na palentu pospite još svežeg sira i prelijte umućenom kiselom pavlakom.
Zapecite u zagrejanoj rerni 20 minuta, izvadite i pospite seckanim vlašcem ili mladim lukom.
(stvar ukusa)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)