Ručak dana

OD JEDNOSTAVNOG JELA NAPRAVITE - SPECIJALITET: Rumunska zapečena palenta sa sirom, jajima i slaninom

Т. М.

13. 11. 2026. u 09:00

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ZAPEČENA palenta sa sirom, jajima i slaninom se tradicionalno sprema u Rumuniji i odličan je način da od jednostavnog jela napravite specijalitet.

ОД ЈЕДНОСТАВНОГ ЈЕЛА НАПРАВИТЕ - СПЕЦИЈАЛИТЕТ: Румунска запечена палента са сиром, јајима и сланином

Foto: Novosti

Sastojci:

700 g kuvane palente

3 jajeta
500 g svežeg sira
200 g slanine
prstohvat morske soli
prstohvat bibera
1 kisela pavlaka
ulje
veza vlašca ili mladog luka

Recept za zapečenu palentu sa sirom, jajima i slaninom:

Kako biste napravili palentu na rumunski način zagrejte rernu na 210 stepeni C. Palentu koju ste skuvali ostavite da se prohladi, pa je usitnite viljuškom. Veći deo rasporedite u podmazanu vatrostalnu posudu.

U tiganju propržite seckanu slaninu, a zatim dodajte umućena i začinjena jaja i pržite i njih. Odmah potom umešajte sir i sve to rasporedite preko palente u vatrostalnoj posudi. Preostalu usitnjenu palentu pospite preko toga, pa na palentu pospite još svežeg sira i prelijte umućenom kiselom pavlakom.

Zapecite u zagrejanoj rerni 20 minuta, izvadite i pospite seckanim vlašcem ili mladim lukom.

(stvar ukusa)

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