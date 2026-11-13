OD JEDNOSTAVNOG JELA NAPRAVITE - SPECIJALITET: Rumunska zapečena palenta sa sirom, jajima i slaninom

ZAPEČENA palenta sa sirom, jajima i slaninom se tradicionalno sprema u Rumuniji i odličan je način da od jednostavnog jela napravite specijalitet.

Foto: Novosti

Sastojci:

700 g kuvane palente



Recept za zapečenu palentu sa sirom, jajima i slaninom:

500 g svežeg sira200 g slanineprstohvat morske soliprstohvat bibera1 kisela pavlakauljeveza vlašca ili mladog luka

Kako biste napravili palentu na rumunski način zagrejte rernu na 210 stepeni C. Palentu koju ste skuvali ostavite da se prohladi, pa je usitnite viljuškom. Veći deo rasporedite u podmazanu vatrostalnu posudu.

U tiganju propržite seckanu slaninu, a zatim dodajte umućena i začinjena jaja i pržite i njih. Odmah potom umešajte sir i sve to rasporedite preko palente u vatrostalnoj posudi. Preostalu usitnjenu palentu pospite preko toga, pa na palentu pospite još svežeg sira i prelijte umućenom kiselom pavlakom.

Zapecite u zagrejanoj rerni 20 minuta, izvadite i pospite seckanim vlašcem ili mladim lukom.

(stvar ukusa)