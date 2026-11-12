ČOKOLADNI KEKS KOLAČ: Priprema za pola sata, a topi se u ustima (VIDEO)
ČOKOLADNI keks kolač ćete rado da pravite, ne zahteva mnogo truda, a dobijate vrlo mekan i sočan desert.
Sastojci:
1 jaje
30 g kukuruznog skroba
60 g putera
200 g mlečne čokolade
90 g seckanih lešnika
60 g šećera
30 g brašna
520 ml mleka
350 g čokoladnog keksa
100 ml slatke pavlake
Recept za čokoladni keks kolač:
Kako biste napravili kolač, u činiji pomešajte jaja, so, šećer, vanilu, mleko, brašno i kukuruzni skrob. Kuvajte na laganoj vatri dok ne počne da se zgušnjava. Dodajte puter i mešajte dok se ne rastopi.
Poređajte čokoladni keks u jednom redu po dnu kalupa za pečenje. Premažite pripremljenom kremastom mešavinom. Ponovite postupak sa još dva sloja keksa i krema. Da biste napravili preliv, istopite čokoladu i slatku pavlaku, a zatim umešajte lešnike.
Nanesite smesu na vrh kolača. Ostavite u frižideru nekoliko sati dok se kolač ne stegne. Isecite i servirajte.
(stvar ukusa)
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