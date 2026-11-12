Torte i kolači

ČOKOLADNI KEKS KOLAČ: Priprema za pola sata, a topi se u ustima (VIDEO)

Т. М.

12. 11. 2026. u 17:00

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ČOKOLADNI keks kolač ćete rado da pravite, ne zahteva mnogo truda, a dobijate vrlo mekan i sočan desert.

ЧОКОЛАДНИ КЕКС КОЛАЧ: Припрема за пола сата, а топи се у устима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jutjub/ Cookist Wow

Sastojci:

1 jaje

1/2 kašičice ekstrakta vanile
30 g kukuruznog skroba
60 g putera
200 g mlečne čokolade
90 g seckanih lešnika
60 g šećera
30 g brašna
520 ml mleka
350 g čokoladnog keksa
100 ml slatke pavlake

Recept za čokoladni keks kolač:

Kako biste napravili kolač, u činiji pomešajte jaja, so, šećer, vanilu, mleko, brašno i kukuruzni skrob. Kuvajte na laganoj vatri dok ne počne da se zgušnjava. Dodajte puter i mešajte dok se ne rastopi.

Poređajte čokoladni keks u jednom redu po dnu kalupa za pečenje. Premažite pripremljenom kremastom mešavinom. Ponovite postupak sa još dva sloja keksa i krema. Da biste napravili preliv, istopite čokoladu i slatku pavlaku, a zatim umešajte lešnike.

Nanesite smesu na vrh kolača. Ostavite u frižideru nekoliko sati dok se kolač ne stegne. Isecite i servirajte.

(stvar ukusa)

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