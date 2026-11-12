ČOKOLADNI KEKS KOLAČ: Priprema za pola sata, a topi se u ustima (VIDEO)

ČOKOLADNI keks kolač ćete rado da pravite, ne zahteva mnogo truda, a dobijate vrlo mekan i sočan desert.

Foto: Printskrin Jutjub/ Cookist Wow

Sastojci:

1 jaje



Recept za čokoladni keks kolač:

30 g kukuruznog skroba60 g putera200 g mlečne čokolade90 g seckanih lešnika60 g šećera30 g brašna520 ml mleka350 g čokoladnog keksa100 ml slatke pavlake

Kako biste napravili kolač, u činiji pomešajte jaja, so, šećer, vanilu, mleko, brašno i kukuruzni skrob. Kuvajte na laganoj vatri dok ne počne da se zgušnjava. Dodajte puter i mešajte dok se ne rastopi.

Poređajte čokoladni keks u jednom redu po dnu kalupa za pečenje. Premažite pripremljenom kremastom mešavinom. Ponovite postupak sa još dva sloja keksa i krema. Da biste napravili preliv, istopite čokoladu i slatku pavlaku, a zatim umešajte lešnike.

Nanesite smesu na vrh kolača. Ostavite u frižideru nekoliko sati dok se kolač ne stegne. Isecite i servirajte.

(stvar ukusa)