MIRIS I UKUS DETINJSTVA I JESENI: Kompot od dunja - Baš ovakvog su ga pravile naše bake

KOMPOT od dunja se pravi vrlo jednostavno. Proveren je desert za zimu, koji se oduvek rado jede i podseća na detinjstvo.

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

Sastojci:

12 dunja



Recept za kompot od dunja:

4 limuna,šećer po želji2 l vode

Za kompot od dunja u šerpu sipajte vodu i ubacite limuntus, kao i limun iseckan na kolutove. Dunje isperite i oljuštite koru, pa ih potopite u rastvor koji ste napravili, da ne potamne.

Isecite ih na manje kriške ili kockice i rasporedite u sterilisane staklene tegle. Preko dunja poslažite kolutove limuna, pa ubacite u svaku porciju po 5 kašika šećera i prelijte pripremljenom vodom sa limuntusom preko njih, do vrha tegli.

Dobro zatvorite tegle. U veliku šerpu sipajte vodu i poslažite tegle tako da se ne dodiruju, odvojite ih krpama i krčajte 20 minuta na jakoj vatri. Nakon toga ih skinite sa vatre i ostavite da se ohlade.

Sledećeg dana ih izvadite iz šerpe i spremite na tamno i hladno mesto.

(stvar ukusa)