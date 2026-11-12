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MIRIS I UKUS DETINJSTVA I JESENI: Kompot od dunja - Baš ovakvog su ga pravile naše bake

Т. М.

12. 11. 2026. u 18:20

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KOMPOT od dunja se pravi vrlo jednostavno. Proveren je desert za zimu, koji se oduvek rado jede i podseća na detinjstvo.

МИРИС И УКУС ДЕТИЊСТВА И ЈЕСЕНИ: Компот од дуња - Баш оваквог су га правиле наше баке

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

Sastojci:

12 dunja

40 g limuntusa
4 limuna,
šećer po želji
2 l vode

Recept za kompot od dunja:

Za kompot od dunja u šerpu sipajte vodu i ubacite limuntus, kao i limun iseckan na kolutove. Dunje isperite i oljuštite koru, pa ih potopite u rastvor koji ste napravili, da ne potamne.

Isecite ih na manje kriške ili kockice i rasporedite u sterilisane staklene tegle. Preko dunja poslažite kolutove limuna, pa ubacite u svaku porciju po 5 kašika šećera i prelijte pripremljenom vodom sa limuntusom preko njih, do vrha tegli.

Dobro zatvorite tegle. U veliku šerpu sipajte vodu i poslažite tegle tako da se ne dodiruju, odvojite ih krpama i krčajte 20 minuta na jakoj vatri. Nakon toga ih skinite sa vatre i ostavite da se ohlade.

Sledećeg dana ih izvadite iz šerpe i spremite na tamno i hladno mesto.

(stvar ukusa)

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