CRNA GORA DANAS OBELEŽAVA NJEGOŠEV DAN: Slavi se vladika i pesnik koji je sanjao ujedinjenje svih Srba

CRNA Gora danas obeležava Njegošev dan, državni praznik kulture, posvećen jednoj od najznačajnijih ličnosti istorije i književnosti – Petru Drugom Petroviću Njegošu.

FOTO: Janusz Pieńkowski / Alamy / Profimedia

Petar Drugi Petrović Njegoš bio je srpski pravoslavni vladika crnogorski i brdski, poglavar Stare Crne Gore i Brda od 1830. do 1851. godine, jedan od najvećih književnika i filozofa.

Njegovo književno, filozofsko i duhovno nasleđe, koje je ostavilo dubok trag, i danas predstavlja važan deo nacionalnog i kulturnog identiteta.

Rođen je u selu Njeguši, blizu Cetinja, kao Radoje „Rade” Tomov Petrović, a obrazovao se u nekoliko manastira u Crnoj Gori i postao je duhovni i svetovni vođa Crne Gore nakon smrti svog strica Petra Prvog.

Pošto je uklonio sve početne unutrašnje protivnike svojoj vladavini, koncentrisao se na ujedinjavanje crnogorskih plemena i uspostavljanje centralizovane države.

Uveo je redovne poreze i niz novih zakona da zamene one koje su njegovi prethodnici uveli mnogo pre njega. Uvođenje poreza se pokazalo vrlo nepopularnim među crnogorskim plemenima i zbog toga je tokom njegove vladavine izbilo nekoliko buna.

Njegoševa vladavina je takođe obeležena stalnim političkim i vojnim sukobom sa Osmanskim carstvom i njegovim pokušajima da proširi teritoriju Crne Gore uz dobijanje bezuslovnog priznanja od Visoke porte. Zalagao se za oslobođenje i ujedinjenje svih Srba i bio je spreman da se odrekne svojih svetovnih vlasti zarad ujedinjenja sa Srbijom.

Njegoš je poštovan kao pesnik i filozof, a najpoznatiji je po svojoj epskoj poemi Gorski vijenac, koja se smatra za remek-delo srpske i južnoslovenske književnosti. Druga njegova važna dela su Luča mikrokozma, Ogledalo srpsko i Lažni car Šćepan Mali...

Kao izraziti srpski rodoljub, Njegoš u svojim književnim radovima skoro 200 puta spominje Srbe i Srpstvo, podaci su objavljeni na Vikipediji. Sahranjen je u maloj kapeli na Lovćenu, koju su srušili Austrougari u Prvom svetskom ratu.

Njegovi ostaci su premešteni u Cetinjski manastir, a potom u obnovljenu kapelu 1925. godine. Kapela je uz podršku jugoslovenske vlade 1974. zamenjena Meštrovićevim mauzolejom.

Srpska pravoslavna crkva i Mitropolija crnogorska primorska su u više navrata tražili vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen.

(Tanjug)

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