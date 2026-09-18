KROMPIR SA MLEVENIM MESOM: Jednostavan ručak na kašiku

Kada želite ukusan, domaći obrok koji se priprema bez mnogo muke, krompir sa mlevenim mesom uvek je dobar izbor. Sočan krompir, mleveno meso, paprika i crni luk, uz dodatak paradajz-pirea i začina, daju jelu bogat ukus i miris koji podseća na tradicionalnu domaću kuhinju.

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Sastojci

oko 200 gr mlevenog mesa, ili po želji

2 krompira

1 zelena paprika

1 crvena paprika

1 glavica crnog luka

1 kašičica slatke paprike u prahu ili ljute papričice, po ukusu

1 kašičica paradajz-pirea

1 kašičica biber-pirea

crvena paprika

crni biber

so

ulje

½ šolje tople vode

Priprema

Najpre u šerpi ili dubljem tiganju zagrejte malo ulja, pa dodajte mleveno meso. Pržite ga uz mešanje dok ne promeni boju i blago se ne zapeče.

Crni luk očistite i sitno iseckajte, a zelenu i crvenu papriku narežite na manje komade. Dodajte povrće mesu i sve zajedno dinstajte dok luk ne omekša.

Ubacite paradajz-pire i biber-pire, pa kratko propržite, tek toliko da puste miris i sjedine se sa mesom i povrćem.

Krompir oljuštite i isecite na kockice, pa ga dodajte u šerpu. Začinite solju, crnim biberom i crvenom paprikom po ukusu. Nalijte pola šolje tople vode, promešajte i poklopite.

Ostavite da se jelo krčka na tihoj vatri dok krompir potpuno ne omekša, a sos se blago ne zgusne. Po potrebi tokom kuvanja dodajte još malo vode.

Poslužite toplo, uz svež hleb ili salatu po želji.

Prijatno!