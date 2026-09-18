KROMPIR SA MLEVENIM MESOM: Jednostavan ručak na kašiku
Kada želite ukusan, domaći obrok koji se priprema bez mnogo muke, krompir sa mlevenim mesom uvek je dobar izbor. Sočan krompir, mleveno meso, paprika i crni luk, uz dodatak paradajz-pirea i začina, daju jelu bogat ukus i miris koji podseća na tradicionalnu domaću kuhinju.
Sastojci
- oko 200 gr mlevenog mesa, ili po želji
- 2 krompira
- 1 zelena paprika
- 1 crvena paprika
- 1 glavica crnog luka
- 1 kašičica slatke paprike u prahu ili ljute papričice, po ukusu
- 1 kašičica paradajz-pirea
- 1 kašičica biber-pirea
- crvena paprika
- crni biber
- so
- ulje
- ½ šolje tople vode
Priprema
Najpre u šerpi ili dubljem tiganju zagrejte malo ulja, pa dodajte mleveno meso. Pržite ga uz mešanje dok ne promeni boju i blago se ne zapeče.
Crni luk očistite i sitno iseckajte, a zelenu i crvenu papriku narežite na manje komade. Dodajte povrće mesu i sve zajedno dinstajte dok luk ne omekša.
Ubacite paradajz-pire i biber-pire, pa kratko propržite, tek toliko da puste miris i sjedine se sa mesom i povrćem.
Krompir oljuštite i isecite na kockice, pa ga dodajte u šerpu. Začinite solju, crnim biberom i crvenom paprikom po ukusu. Nalijte pola šolje tople vode, promešajte i poklopite.
Ostavite da se jelo krčka na tihoj vatri dok krompir potpuno ne omekša, a sos se blago ne zgusne. Po potrebi tokom kuvanja dodajte još malo vode.
Poslužite toplo, uz svež hleb ili salatu po želji.
Prijatno!
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