Zvuči neverovatno, evo kada je Partizan poslednji put pobedio na gostovanju
FUDBALERI Partizana nalaze se u velikom problemu. Poslednji put slavili su na gostovanju još početkom evropskih kvalifikacija.
Gostovanje u Surdulici Partizan dočekuje kao pretposlednji tim na tabeli. Doduše, i utakmicom manje (gostovanje u Nišu) u odnosu na ostale rivale.
Kada bi se danas sezona završila, Partizan bi kao pretposlednji tim na tabeli bio u Prvoj ligi Srbije. Koliko je situacija loša govori i činjenica da je poslednji put Partizan na gostovanju ostvario pobedu još početkom sezone.
Davnog 26. jula 2026. godine crno-beli su u Šapcu savladali Mačvu sa 3:1 u drugom kolu Superlige Srbije.
Zanimljivo, Partizan je u tim trenucima i dalje igrao u evropskim kvalifikacijama, odnosno u drugom kolu borbe za Ligu konferencija.
Poslednji neuspeh na gostujućem terenu usledio je u 180. večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić" pošto je Crvena zvezda bila bolja sa 2:1 posle preokreta. Priliku da posle kao što smo rekli skoro dva meseca pobede na gostujućem terenu, izabranici Saše Ilića imaće večeras od 19 časova protiv Radnika u Surdulici.
Opet, ni to neće biti lak posao jer izabranici Zorana Rendulića na domaćem terenu imaju učinak od tri pobede i dva remija, odnosno 11 bodova i treći su po tom parametru iza Vojvodine i Crvene zvezde koji su na po maksimalnih pet slavlja.
Koliko je teško slaviti u Surdlici osetili su i crveno-beli jer je 10. septembra susret završen bez golova.
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