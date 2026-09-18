UKUS TRADICIJE: Pravi domaći srpski ajvar

EVO starog, proverenog, recepta za domaći ajvar.

Foto: Deposit/ cherriesjd

Tradicionalni srpski ajvar pravi se isključivo od pečenih crvenih paprika, ulja, soli i malo sirćeta. Pravi domaći ajvar ne sadrži patlidžan, šargarepu niti druge dodatke.



Sastojci

10 kg crvenih paprika za ajvar (bitno je da su mesnate i ravne kako bi se lakše pekle)

300–400 ml suncokretovog ulja

1–2 kašike alkoholnog sirćeta (po ukusu)

so (po ukusu, otprilike 1 do 2 kašike)



Priprema



1. Pečenje i ljuštenje paprika

Paprike dobro operite i osušite. Pecite ih na plotni šporeta (najbolje na „smederevcu”) ili u rerni na najvišoj temperaturi, dok kožica ne pocrni i ne počne da se odvaja.

Pečene paprike stavite u dublju posudu, pokrijte ih čistom krpom ili najlon kesom i ostavite da odstoje oko 30 minuta. Tako će se kožica mnogo lakše guliti.

Oljuštite paprike i pažljivo uklonite peteljke i sve semenke. Slobodno koristite čistu vodu da operete prste, ali nemojte prati paprike vodom jer će izgubiti onu finu aromu dima.





2. Ceđenje i mlevenje

Očišćene paprike stavite u mrežastu vreću ili cediljku i ostavite ih da se cede preko noći (najmanje 12 sati). Što se paprika bolje ocedi, to će kuvanje trajati kraće.

Sutradan, oceđene paprike sameljite na mašini za mlevenje mesa (sitna rešetka).





3. Uprživanje (Kuvanje)

U veliku, široku šerpu sipajte oko 150 ml ulja i dobro ga zagrejte. Dodajte samlevenu papriku.

Kuvajte ajvar na umerenoj vatri uz neprekidno mešanje. Ovo je ključni deo – ajvar ne sme da zagori.

Tokom kuvanja, postepeno dolivajte ostatak ulja. Paprika treba dobro da upije ulje, a ne da pliva u njemu.

Pred kraj kuvanja (posle otprilike 1,5 do 2 sata), dodajte so i sirće. Dodajte postepeno i probajte kako biste prilagodili ukus.

Kako znati da je gotov?

Ajvar je gotov kada je dovoljno gust da prilikom povlačenja varjače po dnu šerpe ostaje jasan trag kroz koji se vidi dno (tzv. „put”).





4. Paktovanje i pasterizacija

Čiste staklene tegle zagrejte u rerni na 100°C oko 15 minuta.

Vruć ajvar sipajte u vruće tegle, pazeći da ne ostanu mehurići vazduha.

Ostavite oko 1-2 cm praznog prostora do vrha.

Napunjene tegle vratite u toplu rernu (otvorenu) na 100°C još dvadesetak minuta da se na površini uhvati tanka korica. Po želji, možete preliti površinu sa kašičicom vrelog ulja pre zatvaranja.

Zatvorite tegle metalnim poklopcima, umotajte ih u ćebe i ostavite da se postepeno ohlade na sobnoj temperaturi (oko 24-48 sati). Čuvajte na tamnom i hladnom mestu.

