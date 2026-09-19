KADA KREĆE BRZI VOZ ZA BUDIMPEŠTU? Pruga pred finalnim testiranjem

PUNA funkcionalnost pruge trebalo bi značajno da promeni železničku vezu Srbije i Mađarske.

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Na mađarskoj deonici železničke pruge između Beograda i Budimpešte 3. i 4. oktobra će biti obavljeno testiranje pod punim opterećenjem, tokom kojeg će vozovi bez putnika satima saobraćati po režimu planiranom za dnevni špic i dostizati brzinu od 160 kilometara na čas.

Mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi saopštio je da će od rezultata tog testa zavisiti odluka o početku redovnog putničkog saobraćaja, prenosi Politika.

Prema njegovim rečima, tokom dosadašnjih ispitivanja sistema upravljanja i kontrole vozova nije zabeležena nijedna greška koja bi bila ocenjena kao kritična za bezbednost.

Kako se navodi, manji nedostaci jesu registrovani, ali su svi oni u međuvremenu otklonjeni.

- Sledeći korak je da sprovedemo test koji simulira puno opterećenje - izjavio je Vitezi, objašnjavajući da testne kompozicije bez putnika saobraćaju satima, brzinom do 160 kilometara na čas, prema modelu budućeg reda vožnje u najopterećenijem delu dana.

​Ova najava, međutim, ne znači da će putnički vozovi krenuti odmah posle tog testa.

Mađarska strana insistira da početak saobraćaja ne bude vezan za bilo kakav određen rok, već za uspešno završenje svih tehničkih i bezbednosnih procedura.

Najveći izazov za otvaranje linije sistem ETCS nivoa 2

​Građevinski radovi na mađarskoj deonici praktično su završeni, a teretni saobraćaj je već počeo.

Najveći izazov za otvaranje linije za putnike ostao je sistem ETCS nivoa 2, što je evropski sistem kontrole vozova, bez kojeg putničke kompozicije na ovoj deonici ne mogu da voze planiranom brzinom od 160 kilometara na čas.

​ETCS neprekidno nadzire brzinu kompozicije i, između ostalog, omogućava kontrolu dozvoljenog najkraćeg bezbednog rastojanja.

Njegova pouzdanost je zato jedan od osnovnih uslova za puštanje modernizovane pruge u putnički saobraćaj.

Zbog toga Vitezi naglašava da, bez obzira na dosadašnje pozitivne rezultate, putnici neće biti pušteni na novu prugu dok sve provere ne budu uspešno završene i dok rezultate ne potvrde nadležni organi i nezavisni stručnjaci.

Puna funkcionalnost pruge trebalo bi značajno da promeni železničku vezu Srbije i Mađarske.

Prema planovima, putovanje između Beograda i Budimpešte trebalo bi da traje oko tri i po sata, umesto nekadašnjih približno osam sati.

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